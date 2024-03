Stühle werden zurechtgerückt, Notenblätter rascheln. Dann erhebt der Dirigent den Taktstock und es wird still. Auf Kommando beginnen die Mitglieder der Stadtmusik zu spielen, doch statt Polka erklingen die ersten Takte von einem Queen-Medley.

„We will Rock you“ mit Horn und Tuba?

Für Florian Reis und Bernhard Thomma ist das kein Widerspruch. „Dieses angestaubte Image der Blaskapelle stimmt nicht mehr“, sagt Thomma, der in der Stadtmusik Waldhorn spielt. Er ist bereits seit vielen Jahren dabei - unter anderem als Vorstand.

Klar gehöre auch Marsch und Polka nach wie vor zum Repertoire, so Thomma, aber auch poppige Stücke und Filmmusik stehen auf dem Programm. „Das ist toll, wir haben da eine große Bandbreite“, findet der 55-Jährige.

Geichzeitig spielen immer mehr junge Gruppen wieder vermehrt Polka, aber auch in modernen Varianten. Florian Reis

Das Durchschnittsalter der Stadtmusik liegt bei 31 Jahren, von den jüngeren Mitglieder kamen viele neue Impulse, während die Älteren Wissen und Erfahrung weitergeben.

Florian Reis hat zunächst mit dem Waldhorn begonnen, in der Stadtmusik spielt er mittlerweile Tuba. (Foto: Katharina Schaub )

„Was einen Musikverein so spannend macht, ist, dass es ein Mehrgenerationenprojekt ist“, sagt Reis. Der 41-Jährige hat Musik studiert, unterrichtet an der Musikschule in Trossingen und wird bei der nächsten Hauptversammlung für 30 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Er hat ebenfalls mit dem Waldhorn begonnen, ist aber mittlerweile zur Tuba gewechselt.

Begeisterung für das Horn

Doch wie kommt man zu einem eher seltenen Instrument wie dem Waldhorn? „Meine Eltern haben früher gerne klassische Konzerte im Fernsehen geschaut. Da habe ich einen Hornisten gesehen und war sofort fasziniert. Ich wollte das auch“, berichtet Florian Reis.

So richtig überzeugt waren die Eltern von den musikalischen Ambitionen ihres damals sechsjährigen Sohnes noch nicht. „Aber ich hab sie zwei Monate lang genervt“, erzählt er.

Sie melden ihren Sohn zum Unterricht an, allerdings für die Blockflöte. „Damals herrschte noch der Irrglaube, dass zuerst der Zahnwechsel durch sein muss“, erklärt Reis. Nach zwei Jahren darf er endlich zum Horn wechseln.

Reiselust führt zur Musik

Und auch Bernhard Thommas Begeisterung für Musik beginnt früh. 1980 fängt er im Alter von zwölf Jahren an Waldhorn zu spielen. „Das war schon kurios“, erinnert er sich.

Bernhard Thomma hat bereits als kleiner Junge begonnen, Waldhorn zu spielen. Demnächst will ihn die Stadtmusik zum Ehrenmitglied ernennen. (Foto: Katharina Schaub )

Die Stadtmusik, die zu diesem Zeitpunkt noch den Namen Bläserbuben trug, war damals schon in aller Welt unterwegs und die nächste Reise sollte in die USA gehen. Thomma wollte unbedingt mit. „Ich hab meine Eltern gefragt, was für ein Instrument ich spielen muss, damit ich da mitfahren darf“, erzählt er und lacht.

Der damalige Dirigent der Bläserbuben wohnte glücklicherweise direkt gegenüber. „Er hat mich dann angeschaut und meinte, meine Armlänge ist nicht ideal für einen Posaunisten.

Dann hieß es: Du bist ein Waldhornspieler“, erzählt er. Und auch der Traum von den USA erfüllt sich: „So mit Tracht an der Freiheitsstatue und den Niagarafällen stehen, da war ich wahnsinnig stolz“, erinnert er sich.

Motivierter Nachwuchs

In ihrer Zeit bei der Stadtmusik haben Florian Reis und Bernhard Thomma viel erlebt, etwa die Auswirkungen der Coronapandemie: „Währenddessen haben wir gemerkt, dass wir eine total engagierte Truppe haben“, findet Thomma.

Und auch für die Generation Z, also Menschen, die zwischen 1997 und 2012 geboren sind, hat er viel Lob übrig.

Als altgedienter Musiker fühle ich mich privilegiert, dass unsere jungen Leute so aktiv sind. Bernhard Thomma

Vor allem, weil es mehrere Jahre dauern kann, bis ein Nachwuchsmusiker gut genug ist, um bei der Stadtmusik mitzuspielen.

Neuer Name

Und auch eine der prägendsten Änderungen haben Reis und Thomma mitgemacht: Den Namenswechsel von Bläserbuben zur Stadtmusik. „Der vorherige Name hat irgendwann nicht mehr gepasst“, erzählt Reis.

Konzentration bei der Probe: Jeden Montag wird in der Trossinger Musikschule geübt. (Foto: Katharina Schaub )

Etwa dann, wenn die Musiker als Bläserbuben angekündigt wurden und dann eines der weiblichen Mitglieder die Bühne zuerst betreten hat. „Es ist wertiger, zeitgemäßer und richtig. Wir sind einfach keine Buben mehr“, so Thommas Fazit zum neuen Namen.

Mehr als Musik

An der Stadtmusik schätzen Florian Reis und Bernhard Thomma aber nicht nur das gemeinsame Musizieren, sondern auch die Werte, die dabei vermittelt werden. „Musik öffnet die Tür zur Gemeinschaft und Musik geht ins Herz“, sagt Thomma.

Zudem habe ihm die Mitgliedschaft als Jugendlicher viele Erfahrungen im Ausland ermöglicht, etwa in Italien, England, den USA und Tschechien.

Als Erwachsener überlegt er kurz, in Trossingen Schulmusik zu studieren, entscheidet sich dann aber für internationales Marketing. „Da haben mich die Konzertreisen mit den Bläserbuben durchaus geprägt“, sagt Thomma.

Diese Veranstaltungen stehen an Die offenen Proben finden am Montag, 29. April, und Montag, 6. Mai, um 19.30 Uhr in der Musikschule statt. Für Neueinsteiger und Interessierte besteht die Möglichkeit, sich über die Ausbildungsmöglichkeiten bei der Stadtmusik zu informieren, verschiedene Blas- und Schlaginstrumente anzuschauen und die Probe anzuhören. Wiedereinsteiger oder Zugezogene sind dazu eingeladen, direkt mitzuspielen. Am Montag, 11. März, lädt der Verein außerdem um 19.30 Uhr zur Mitgliederversammlung in die Musikschule Trossingen einladen. Es werden unter anderem Tim Gieringer und Steffen Schweizer für 10 Jahre und Regina Kreusel und Florian Reis für 30 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Zudem gibt es Ehrungen für den Probenbesuch. Keine Fehlprobe hatten Corona Möst und Marco Möst, eine Fehlprobehatten Eva Möst und Philipp Heirich, Martina Helbich hat zwei Mal und Laurence Kern und Marc Bücher haben dreimal gefehlt.

Außerdem lerne man durch Musik mit Kritik umzugehen und an seinen Schwächen zu arbeiten, findet Reis. „Es hält im Kopf fit und man lernt nie aus“, sagt er.

Für Florian Reis führte die Liebe zur Musik dazu, dass er sein Hobby zum Beruf macht. „Wobei es eher eine Berufung ist“, sagt er. Für seine Schüler hat er einen Tipp: Um besser zu werden, hilft es, sich einer Kapelle anzuschließen - oder der Stadtmusik.