„Kinder brauchen Zukunft“ - so lautet der Slogan des Trossinger Vereins Educare, der Kinder in Brasilien unterstützt, die in einem der schlimmsten Drogenviertel der Welt aufwachsen. In diesem Jahr wird Educare zum ersten Mal im Rahmen der Aktion „Helfen bringt Freude“ unterstützt.

So sieht der Alltag der Kinder aus

Das Viertel in Sao Paulo, in dem Educare aktiv ist, heißt Cracolândia, auf deutsch: „Crackland“. Obwohl Drogen in Brasilien offiziell verboten sind, ist Crack hier leicht verfügbar.

Wie kann man sich den Alltag von Kindern und Jugendlichen dort vorstellen? „Die Bilder, die man beim Namen des Viertels im Kopf hat, entsprechen leider der Realität“, sagt Marius Ritzi, Vorsitzender des Vereins Educare.

Die Kinder leben oft in Favelas, notdürftig zusammengezimmerten Hütten in den Slums, oder in besetzten Hochhäusern.

Würde ich die Geschichten dieser Kinder verfilmen, es würde mir keiner glauben. Marius Ritzi

„Von den 180 Kindern haben vielleicht vier oder fünf noch einen Vater zuhause“, so Ritzi. „Ganz viele haben auch keine Mutter mehr. Die Kinder sind auf sich allein gestellt und wachsen in schlimmster Armut auf.“ Viele Kinder hätten traumatische Erfahrungen gemacht.

Hilfe für immer mehr Kinder

Educare gibt es seit 2007. Gegründet wurde die Organisation unter anderem von Marius Ritzi, nachdem er seine Frau während ihres FSJ in Brasilien besucht hat und sich selbst einen Eindruck von der Situation der Menschen vor Ort machen konnte. Schnell entsteht die Idee, hier mit Bildungsarbeit gegenzusteuern.

Seitdem ist die Organisation stetig gewachsen. Mittlerweile hat Educare ein großes Gebäude gemietet mit 3.000 Quadratmetern Fläche, darunter ein Fußballplatz, 14 Klassenzimmer und großer Hof, damit die Kinder draußen spielen können. Außerdem gibt es für die Kinder eine warme Mahlzeit - oft ist es das einzige Essen, das sie bekommen.

Marius Ritzi, Mitgründer und Vorsitzender des Vereins Educare (Foto: Katharina Schaub )

„Wir gehen ganz aktiv dorthin, wo diese Menschen wohnen und laden die Kinder zu uns ein“, erklärt Ritzi das Vorgehen vor Ort. „Den Eltern kann man kaum einen Vorwurf machen, die waren selbst mal solche Kinder.“ Diesen Kreislauf wollen Ritzi und das Team von Educare durchbrechen.

So hilft Educare vor Ort

Auf dem Campus des Vereins können die Kinder und Jugendlichen ihre Zeit verbringen, wenn sie nicht in der Schule sind. Hier gibt es Hilfe bei den Hausaufgaben und Platz zum Toben und Spielen. Angeboten werden unter anderem Ballettunterricht, Judo, Fußball, Gitarren- und Schlagzeugunterricht oder Englischkurse.

Zwei Mal im Jahr gibt es außerdem ein Camp für die Kinder. Wegfahren, Zeit mit Freunden verbringen und aus der Stadt rauskommen - für viele Kinder ist das der erste und einzige Urlaub.

Zu Weihnachten bekommt jedes Kind ein kleines Geschenk, entweder von Educare oder von einem deutschen Paten. Das bedeutet den Kindern viel. Für einen Jungen hat Ritzi mit den Mitarbeitern vor Ort ein kleines Fest zum 18. Geburtstag und einen Kuchen organisiert. „Der kam in den Raum und hat Rotz und Wasser geheult. Er hatte noch nie ein Geburtstagsfest“, erzählt er.

Platz für noch mehr Kinder

Derzeit hat der Verein laufende Kosten von rund 280.000 Euro. „Dazu gehören Miete, Lebensmittel und Personalkosten“, erklärt Ritzi. Einmal im Jahr ist er auch selbst in Sao Paulo auf dem Campus, zuletzt war er im Oktober 2023 dort.

„Wir möchten auf lange Sicht noch mehr Kinder und auch Familien betreuen“, sagt Ritzi. Das aktuelle Gebäude bietet Platz für 300 Kinder. Ein weiteres großes Ziel ist, dass Gebäude, in dem der Verein untergebracht ist, kaufen zu können.

Einblicke in die Arbeit von Educare und weitere Informationen zu dem Verein gibt es online unter educareev.de