Mit Video: Parkende Fahrzeuge behindern Feuerwehr

Routiniert bremst Feuerwehrkommandant Nils Obst das Fahrzeug ab. Er legt den Rückwärtsgang ein, setzt ein paar Zentimeter zurück und hält an. Am Fahrbahnrand parkt hinter der Kurve ein Auto, sodass die Feuerwehr mit ihrem Drehleiterwagen nur mit Mühe daran vorbeikommt.

Aus einem zweiten Fahrzeug hinter dem Feuerwehrauto steigt Ordnungsamtsleiter Axel Pecher und macht sich Notizen. Gemeinsam mit der Feuerwehr unternimmt er an diesem Freitagabend eine Kontrollfahrt durch Trossingen, um zu schauen, wo die Feuerwehr gut durchkommt — und wo nicht.

Es wird oft eng

Dafür haben Kommandant Nils Obst und Oberbrandmeister Konstantin Schuler ihr größtes Fahrzeug aus der Garage geholt. Das Feuerwehrauto mit der Drehleiter ist 2,5 Meter breit und zehn Meter lang. Außerdem im Gepäck: ein Maßband. „Auch wenn korrekt geparkt wird, wird es oft eng“, sagt Ordnungsamtsleiter Pecher, während die Feuerwehrleute nachmessen.

Drei Meter Fahrbahnbreite müssen beim Parken freigehalten werden. Außerdem darf fünf Meter vor und hinter Kurven nicht geparkt werden, gemessen vom Scheitelpunkt der Kurve aus.

Axel Pecher ist seit April der neue Ordnungsamtsleiter der Stadt. „Ich war zuerst erschrocken, wie in Trossingen geparkt wird“, sagt er. Oft kämen außerdem Hinweise aus der Bevölkerung, wo es beim Parken Probleme gibt. Daraus entstand die Idee, das bei einer Kontrollfahrt zu überprüfen. „Wir möchten damit aufzeigen, welche Wege frei bleiben müssen“, erklärt Pecher, während er und die Feuerwehrleute wieder in die Fahrzeuge steigen.

Wer war zuerst da?

Vorab haben sich die Männer auf eine Route geeinigt, um die schwierigsten Stellen abzufahren. An der Hürstenstraße, Langwiesen und Schwarzwaldstraße kommen sie noch gut voran. Beim Abbiegen von der Augustastraße in die Sängerstraße muss dann zum ersten Mal das Maßband gezückt werden.

Bei zwei parkenden Autos am Fahrbahnrand kommt der Drehleiterwagen kaum durch. (Foto: Katharina Schaub )

Hier parkt ein Fahrzeug am linken Fahrbahnrand und direkt gegenüber ein anderes Auto. „Hier ist die Frage, wer zuerst da war“, erklärt Pecher. Der zweite Autofahrer hätte nicht direkt gegenüber parken dürfen.

Kein Durchkommen bei Feuerwehrzufahrt

Heikel wird es an der Kreuzung Friedensstraße und Jahnstraße. Obwohl in der Einmündung gut sichtbar ein Halteverbotsschild steht, parken ein Lastwagen und zwei weitere Autos in der Straße. Dass die frei bleibt, ist jedoch besonders wichtig, denn bei der Jahnstraße handelt es sich um die Feuerwehrzufahrt zum Schulhof der Friedensschule.

Noch während Pecher das Kennzeichen notiert, um einen Strafzettel zu schreiben, taucht plötzlich der Fahrer des Lastwagens auf. Von Einsicht jedoch keine Spur. „Es war kein anderer Parkplatz frei“, sagt er. „Die Feuerwehr kommt ja nicht jeden Tag.“

Durch den parkenden Lastwagen wird die Feuerwehrzufahrt zum Schulhof blockiert. (Foto: Katharina Schaub )

Pecher und die Feuerwehrleute können nur den Kopf schütteln. 50 Euro Bußgeld werden für Parken im Halteverbot fällig, 50 weitere, wenn der Verstoß vorsätzlich erfolgte. Immerhin parkt der Mann sein Fahrzeug um.

Was, wenn so was im Einsatz passiert?

Kommandant Nils Obst kann sich nur an einen Fall erinnern, der einige Jahr zurück liegt. Mit mehreren Kameraden gelang es damals, ein störendes Auto umzusetzen. Auch wenn solche Extremfälle selten sind, wird es in vielen Trossinger Straßen eng.

2,60 Meter sind zu wenig. Mindestens drei Meter Fahrbahnbreite müssen Autofahrer beim Parken freilassen. (Foto: Katharina Schaub )

„Und mit durchkommen ist es ja nicht getan, wir müssen das Fahrzeug ja auch öffnen und Geräte raus nehmen können“, gibt Schuler zu bedenken. Im Notfall, stellt der Kommandant klar, seien Menschenleben wichtiger.

Die Kontrollfahrt geht weiter, die Autos fahren durch das Wohngebiet beim ehemaligen Hohnerheim. Die Straßen wurden teilweise in den 1970er Jahren gebaut und nicht für die heutige Masse an Autos ausgelegt, so Pecher. Grundsätzlich habe Trossingen aber genug Parkplätze, rund 900 allein im Innenstadtbereich. „Aber gerade in den Wohngebieten ist der Parkdruck sehr hoch“, so Pecher.

Weitere Parkverbote geplant

Schließlich fährt das Feuerwehrauto in der Straße Am Rain vor. Oder eher: Setzt schrittweise rückwärts in die Straße zurück. Wieder wird das Maßband gezückt. Mit 2,60 Metern ist die Straße mit parkenden Autos zu schmal. „Hier haben wir gute Argumente für ein Parkverbot“, sagt Pecher. Die Straße soll bei der kommenden Verkehrsschau erneut begutachtet werden.

„Vielleicht ist das der Vorführeffekt, aber heute gibt es sehr wenig Verstöße“, stellt Pecher fest. „Gerade auf Gölten haben wir je nach Tageszeit oft Probleme.“ In der Kapfstraße, eigentlich eine Problemstelle, ist alles in Ordnung — weil dort derzeit Parkverbotsschilder aufgestellt sind, weil sie als Umleitungsstrecke fungiert.

Aktion soll wiederholt werden

Dafür muss das Feuerwehrauto in der Hinteren Kapfstraße stoppen. Das Heck eines parkendes Fahrzeugs, das eigentlich auf einem Privatgrundstück steht, ragt mitsamt der Anhängerkupplung auf die Straße. „Das war aber schon immer so“, rechtfertigt sich eine hinzukommende Anwohnerin. Für den Ordnungsamtsleiter kein Argument. Er notiert den Sachverhalt.

Trotzdem sind sowohl Ordnungsamt als auch Feuerwehr mit der Aktion zufrieden. „Wir möchten an die Bürger appellieren, dass beim Parken drei Meter Fahrbahnbreite freibleiben müssen“, fasst Pecher zusammen. Er würde die Aktion gerne im Winter wiederholen, wenn Schneehaufen das Parkproblem noch verstärken.