Musik schallt durch die Gänge des Trossinger Gymnasiums. Die weihnachtlichen Klänge der Streicher kommen aus dem Musikraum. Hier probt Lehrerin Tanja Staudenmeier mit einem Teil des Sinfonieorchesters.

Die Stimmung der Schülerinnen und Schüler ist ausgelassen, denn sie können sich über einen außergewöhnlichen Erfolg freuen. Vor ein paar Tagen hat das gemeinschaftliche Sinfonieorchester des Musikgymnasiums Trossingen und des Droste-Hülshoff-Gymnasiums Rottweil den dritten Platz beim deutschen Jugendorchesterpreis gewonnen.

Komplettes Konzert organisieren

„Das war nochmal etwas ganz anderes als ein normales Schulkonzert“, erklärt Staudenmeier. Der Jugendorchesterpreis wird von der Organisation Jeunesses Musicales ausgeschrieben. Die Aufgabe: Die Schüler müssen ein gesamtes Konzert auf die Beine stellen, mit Konzept, Marketing und einem roten Faden für die Stücke. Keine leichte Aufgabe.

„Als ich den Flyer für den Wettbewerb gesehen habe, habe ich meine Schüler gefragt, ob sie mitmachen wollen. Alle waren sofort Feuer und Flamme“, erinnert sich Staudenmeier.

Tanja Staudenmeier dirigiert die Streicher des gemeinschaftlichen Sinfonieorchesters. (Foto: Katharina Schaub )

Das Orchester beginnt, Ideen zu sammeln, und einigt sich auf das Motto: „Rainbow - Die Farbe in der Musik“. Das soll, so eine Schülerin, die Vielfalt von Gesellschaft und Musik darstellen.

Intensive Proben

In regelmäßigen Proben haben sich die Schülerinnen und Schüler auf ihren Auftritt vorbereitet. „In dieser Zeit haben sie schon auf viel Freizeit verzichtet“, so Staudenmeier über das Engagement der Orchestermitglieder.

Das Orchester Das Gemeinschaftliche Sinfonieorchester besteht jeweils zur Hälfte aus Schülern vom Gymnasium Trossingen und dem Droste-Hülshoff-Gymnasium in Rottweil. Rund 60 Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgangsstufen 5 bis 12 sind mit dabei. Geleitet wird das Orchester, das seit 2016 zusammen spielt, von Tanja Staudenmeier (Trossingen) und Bernadette Keppler (Rottweil). Die beiden Schulen ergänzen sich dabei gut. Während die Trossinger eher Streichinstrumente spielen, gibt es in Rottweil viele Bläser. Geprobt wird sowohl einzeln als auch gemeinsam, etwa bei Probentagen und Ausflügen. In jedem Schuljahr können sich neue Schüler dem Orchester anschließen. Das Repertoire reicht von klassischen Stücken über Filmmusik bis hin zu Musicalnummern.

Bei der Ausarbeitung haben die Lehrerinnen - neben Tanja Staudenmeier leitet Bernadette Keppler die Rottweiler Schüler an - nur unterstützt. Die wesentlichen Aufgaben haben die Orchestermitglieder selbst übernommen.

Das Programm ihres Konzerts haben die Schüler beispielsweise nicht auf normale Programmhefte, sondern auf kleine Fähnchen in verschiedenen Farben gedruckt.

Impressionen vom Konzert (Foto: Gymnasium Trossingen )

Diese konnte das Publikum dann schwenken und hat so den Eindruck eines Regenbogens erzeugt. Zu einem Stück gab es zeitgleich Ballett, zu einem anderen wurden Bilder aus dem Kunst-Leistungskurs gezeigt.

So kam das Konzert an

Das Konzert selbst fand am 17. Juni im Konzerthaus in Trossingen statt, die Wettbewerbsjury ist extra dafür angereist. Das Problem: Am Tag des Konzerts gab es viele Konkurrenzveranstaltungen, unter anderem das große Musikfestival Southside.

„Wir haben uns schon Sorgen gemacht, ob wir das Konzerthaus voll bekommen“, so die Lehrerin. Doch die Sorgen waren unbegründet. Nur wenige Plätze blieben frei. Und: Nicht nur Lehrer, Freunde und Familien kamen, sondern auch viele andere Konzertbesucher.

Trossingerinnen beim Orchester-Camp

Gewonnen haben die Mitglieder des Orchesters unter anderem 1.000 Euro. Derzeit überlegt Staudenmeier, davon einen Ausflug in die Münchner Philharmonie zu machen. Zu dem Gewinn gehörte außerdem, dass sich ein Teil der Schüler einem Projektorchester anschließen durfte, das bei der Preisverleihung gespielt hat.

Die Sieger des Jugendorchesterwettbewerbs Den dritten Platz beim Orchesterwettbewerb teilt sich das Gemeinschaftliche Sinfonieorchester mit dem Sinfonieorchester des Nikolaus-Kopernikus-Gymnasiums Weißenhorn, der zweite Platz ging an die Jugendkapelle Bad Wurzach und den ersten Platz belegte das Junge Sinfonieorchester der Musik- und Kunstschule Landkreis Leipzig.

Daher ging es für die Trossinger Zwillingsschwestern Antonia und Emilia Lauenstein ins Schloss Weikersheim, wo sie gemeinsam mit anderen Nachwuchsmusikern ein komplett neues Stück einüben konnten. „Die Location war schon nice“, berichtet Emilia.

Zudem haben die Schülerinnen verschiedene Workshops besuchen können, etwa dazu, wie man für sein Orchester Werbung in den sozialen Medien machen kann, oder wie man ein Sinfoniekonzert moderiert.

Der Gewinn bringt aber noch einen weiteren positiven Nebeneffekt mit sich: Während und nach Corona ist das Orchester auf nur fünf Schüler zusammengeschrumpft, denn normalerweise wecken Auftritte die Lust der Schüler mitzumachen.

Jetzt hat sich das Blatt jedoch gewendet: Mittlerweile musizieren rund 60 Nachwuchsmusiker aus Trossingen und Rottweil gemeinsam - und die sind jetzt sogar preisgekrönt.