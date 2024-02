In Trossingen und dem Umland haben am Donnerstag die Narren das Ruder übernommen. Rathäuser wurden gestürmt, Stadtoberhäupter mussten die Schlüssel übergeben. Und: Nicht wenige von ihnen mussten sich Aufgaben stellen, die die Narren ausgeheckt hatten.

Biber im Rathaus

Das Trossinger Rathaus verwandelte sich am Donnerstag in eine Biberburg, die Mitarbeiter und Bürgermeisterin Susanne Irion waren passend zum Thema verkleidet.

Um an den Schlüssel zur Stadt zu kommen, stürmten die Kindergartenkinder mit Unterstützung der Narren vorbei an Ästen, Luftballons und Absperrband. Mit Erfolg: Kurz darauf wurde die Bürgermeisterin in Fesseln aus dem Rathaus geführt.

1 von 25

Auf dem Rathausvorplatz führten die Kindergartenkinder ihre Tänze auf und stimmten gemeinsam mit ihren Erzieherinnen und Erziehern ein Kinderlied an, das perfekt zum Motto passte: „Meine Biber haben Fieber, oh, die Armen.“

Hoch zu Ross

Und arm dran, das war die Bürgermeisterin im Biberkostüm danach tatsächlich, denn die Narren hatten noch eine Herausforderung für sie vorbereitet. Da Susanne Irion in ihrer Freizeit gerne reitet, musste sie hoch zu Ross in einem Reitturnier gegen zwei Narren antreten - allerdings nicht mit einem echten Pferd, sondern beim sogenannten Hobby Horsing. Dahinter verbirgt sich nichts anderes als das gute alte Steckenpferd.

Und ihr Turnierpferd pries ihr Annette Deuble dann auch entsprechend an:

Du brauchst kein Futter, es macht keinen Dreck. Auch die Tierarztkosten fallen weg. Annette Deuble

Dann wurde es ernst. Die Aufgabe: „Nicht nur Springen sollst du im Parcours. Kurz darauf folgt auch noch die Dressur.“ Mit Punkten kürten die Narren schließlich den Sieger. Die Bürgermeisterin hatte knapp die Nase vorn. Ihr Steckenpferd, oder wie die Narren es nennen, „super geiles Edel-Ross“, durfte die Turniersiegerin behalten - allerdings mit der Auflage, regelmäßig damit „auszureiten“.

„Klärle vo Dalle“

Auch Talheim war fest in der Hand der Narren: Wie üblich, ist das Talheimer Rathaus von den Lupfengeistern gestürmt worden. Selbst der Versuch des Bürgermeisters Andreas Zuhl, das Rathaus „vom Regierungspräsidium unter Naturschutz stellen zu lassen“, hat nichts genützt.

Der langen Tradition folgend hat Suse Tomasino als „Klärle vo Dalle“ Geschehnisse der Gemeinde humoristisch beleuchtet. Unter anderem thematisierte sie den Kleintraktor, mit dem die Bauhofmitarbeiter seit dem vergangenen Jahr Grünflächen mähen und Schnee räumen können.

Narren nehmen Talheimer Rathaus ein

Fest in Narrenhand war auch Gunningen. Zahlreiche Hemdglonker unter Führung von Lombergtroll-Narrenvater Pitt Maurer trotzten dem nasskalten Wetter und standen vor dem Gunninger Rathaus. Sie forderten lautstark die Herausgabe des Schlüssels des Rathauses.

Für Bürgermeister Steffen Haller war dies die erste Schlüsselübergabe in seiner noch kurzen Zeit als Bürgermeister. Um das närrische Volk wohlzustimmen, wurde Schokolade aus dem Fenster geworfen.

Termine in Durchhausen

In Durchhausen stürmen die Narren am Abend die Gemeinderatssitzung und halten das grobgünstige Narrengericht ab. Am Wochenende wird dann beim Zunftball und am Dienstag beim Zunftmeisterempfang und Umzug durch den Ort gefeiert.