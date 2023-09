Es ist einer der wichtigsten Märkte in Trossingen: der Kilbemarkt am 23. und 24. September. Zahlreiche Besucher aus Trossingen und Umgebung kamen in die Stadt.

Diese Vereine wirken mit

Am Samstag startete der Kilbemarkt mit einem Kinderprogramm. „Viele Akteure tragen dazu bei, dass die Besucher gerne zum Kilbemarkt kommen“, sagte der erste Bürgermeisterstellvertreter Gustav Betzler. Auf dem Rudolf-Maschke-Platz sorgten die Trossinger Vereine für Unterhaltung und Verpflegung.

Es gab Stände von der Stadtmusik Trossingen, dem Arbeitskreis Familienfreundliches Trossingen, dem DRK Trossingen, der TG Trossingen, dem Kroatischen Kulturverein, dem Centro Italiano e.V. und dem Förderverein der Friedensschule.

Unterhaltung für die Kleinen

Am Stand vom Arbeitskreis Familienfreundliches Trossingen konnte nach Herzenslust an sechs Stationen gespielt und getobt werden. Für jede Station gab es einen Stempel und eine volle Stempelkarte konnten die Kinder bei Martina Pospisil gegen ein kleines Geschenk ‐ ein Stiftset ‐ eintauschen.

„Es macht uns einfach Freunde, den Kindern eine Freude zu machen“, sagte Pospisil. Seit acht Jahren ist der Arbeitskreis mit einem Stand auf dem Kilbemarkt vertreten.

Markt am Sonntag

Am Sonntag folgte dann der großer Herbst- und Krämermarkt sowie ein verkaufsoffener Sonntag. Auf der Trossinger Hauptstraße reihten sich die Stände aneinander. Von Haushaltswaren über Kleidung bis hin zu Spielzeug und Süßigkeiten war alles vertreten. Und auch zahlreiche große und kleine Essensstände gab es.

Vor dem Laden „Naht & Rat“ wurden beispielsweise Waffeln verkauft. „Dafür haben wir uns bewusst entschieden“, berichtete Inhaberin Margarete Hotz-Bakk. Die Geschäfte am verkaufsoffenen Sonntag bewertete sie als „relativ gut“.

Es ist etwas mehr los, als an einem normalen Werktag. Margarete Hotz-Bakk

Es kämen sowohl Kunden aus Trossingen, aber auch Besucher aus der Region. Und auch ein wenig Zeit bleibe noch: „Ich bin auch schon über einen Teil des Kilbemarktes geschlendert“, erzählte Hotz-Bakk.

Fest im Harmonikamuseum

Nicht nur die Einzelhändler, sondern auch die Trossinger Museen konnten von den Gästen besucht werden: Eisenbahnmuseum, Auberlehaus und das Deutsche Harmonikamuseum hatten geöffnet. Letzteres feierte zudem sein Museumsfest mit Musik und einer neuen Ausstellung zur Little Lady.

„Wir haben heute eine gute Mischung“, lautete das Fazit von Museumsleiter Martin Häffner. „Ich bin sehr zufrieden und auch unsere Little Lady-Lotterie läuft gut. Ich denke, dass wir alle Lose verkauft kriegen.“

Den freien Eintritt nutzte unter anderem Hartmut Müller, um sich die Ausstellung anzusehen. Er ist selbst leidenschaftlicher Harmonika-Sammler und Spieler. „Da musste ich natürlich mal ins Mekka der Mundharmonika“, sagte er. Auch wenn der Fundus des Museums seine eigene Sammlung übersteigt, erkannte er doch einige Parallelen. „Es ist wirklich imposant“, sagte der Heilbronner.

Historisches gab es auch im Eisenbahnmuseum zu bewundern ‐ und auch davor. Zum Kilbemarkt waren der Triebwagen T1 „Zeug Christe“ von 1898, der gleichaltrige Personenwagen B2 „Lias“ sowie die E-Lok „Lina“ von 1902 im Einsatz. Einmal in der Stunde war der Zug für Sonderfahrten auf den Gleisen unterwegs.

Das sagen die Besucher

„Ich bin eigentlich nur für das Essen hier“, scherzte Katharina Friesen. Sie war mit ihrer Freundin Sabrina Lossau und ihrer Familie auf dem Markt unterwegs.

„Wir möchten auf jeden Fall noch ins Auberlehaus“, sagte Friesen. Einen Kritikpunkt hatte sie aber auch: „Essen und Getränke für alle, dann noch eine Runde auf dem Karussell für die Kinder ‐ das geht schon ins Geld.“

Ein durchmischtes Fazit zieht Petra Kühne: Ihr fehle vor allem das große Festzelt auf dem Maschkeplatz und auch die Anzahl der Stände habe nachgelassen. Deswegen zuhause bleiben? Das ist keine Option. Kühne geht trotzdem in jedem Jahr zum Kilbemarkt. „Man möchte ja auch die Leute und die Vereine unterstützen“, sagte sie.

Mehr Stände von den Vereinen würde sich auch Carsten Weil wünschen. „Vielleicht könnte man das Kinderprogramm auch am Sonntag noch anbieten?“, überlegte er. Als Trossinger geht er regelmäßig zum Kilbemarkt, vor allem, weil er hier viele alte Bekannte trifft. Grundsätzlich ist er mit dem Kilbemarkt sehr zufrieden. „Vor allem hier bei der Stadtmusik ist es sehr gut“, fand er.