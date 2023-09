Mit Bienen und Wespen leben

Die Volkshochschule Trossingen veranstaltet einen Informationsabend zum friedlichen Umgang mit Wespen und Hornissen.

Im Gegensatz zu Bienen erfreuen sich Wespen und Hornissen keiner besonderen Beliebtheit. Sie verursachen bei manchen Menschen Panikattacken oder allergische Reaktionen. Doch nur wenige von den bei uns heimischen Wespenarten können uns durch ihre Lebensweise lästig werden, und auch die Hornissen sind zu Unrecht gefürchtet. Nils Reiser, ehrenamtlicher Fachberater für Wespen und Hornissen für den Landkreis Tuttlingen, gibt in diesem Vortrag am 5. Oktober Einblicke in das Leben der Hautflügler und erklärt, wie ein friedliches Zusammenleben ohne Angst gelingen kann.

Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr in der Volkshochschule. Die Anmeldung ist in der Geschäftsstelle der Volkshochschule, telefonisch (07425/91066), per Mail an [email protected] oder unter www.vhs-tuttlingen.de möglich.