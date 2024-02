Trossingen

Mehrere Mülltonnen brennen in Trossingen

Trossingen

Unbekannte Täter haben am Montagabend mehrere Müll- und Altpapierbehälter in der Straße „In Grubäcker“ in Brand gesteckt, wie die Polizei berichtet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.