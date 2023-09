Mehr Lust auf Verantwortung

Der Trossinger Boris Grundl hat ein neues Buch veröffentlicht. Er ist überzeugt: Mehr Verantwortung zu übernehmen, erhöht nicht den Arbeitsberg, sondern Zufriedenheit, Performance und mentale Stärke. In die „Lust auf Verantwortung“ zeigt er in fünf Kapiteln ein System auf, um Schritt für Schritt Verantwortung zu erlernen.

Seit einem übermütigen Klippensprung vor über 30 Jahren sitzt Grundl zu 90 Prozent gelähmt im Rollstuhl. Nach dem Unfall hängt er zunächst durch und hadert mit dem Schicksal. Dann übernimmt er Verantwortung für sein Tun und kämpft sich aus dem emotionalen Tief. Er gründet eine Familie und ein Institut für Führungskräfte.

In seinem neuen Buch gibt er Tipps, wie Menschen lernen können, Verantwortung zu übernehmen. Zwischen dem als vernünftig und verantwortungsvoll Eingeschätzten und dem tatsächlich Getanem klaffe oft eine Lücke, meint Grundl. Das Buch soll systematische Methoden an die Hand geben, um diese Kluft zu schließen. Die ersten Kapitel erklären Verantwortung anhand zahlreicher Beispiele und Forschungsergebnisse. Das Herzstück, Kapital Nummer vier, stößt die persönliche mentale Transformation an. Kapital fünf widmet sich der Verantwortung im unternehmerischen Kontext, dem beruflichen Spielfeld des Autors.

Für ihn ist klar: Sehnen nach Erfolg blockiert Tatkraft, aus Verantwortungsbewusstsein hingegen leitet sich Ergebnisorientierung ab. Der innere Wunsch, Anerkennung für durch eigenes Handeln erzielte Ergebnisse zu erringen, setzt positive Kräfte frei. Im Beruf würden Ergebnisorientierte auf den Status pfeifen und ihr Tun nach dem Besten für die Organisation ausrichten. Im Privatleben schütteln sie Fremd– sowie Vorurteile ab und packen selbstbestimmt an, so Grundl.

„Lust auf Verantwortung“ ist im Econ Verlag erschienen, hat 288 Seiten und kostet 22 Euro. Es kann in allen Buchhandlungen bestellt werden.