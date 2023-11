Die Liste der Beute ist lang und kurios: Mehrere Flaschen Bier und Wodka Energy, drei Flaschen Bio-Glühwein, zwei Säcke Anzündholz, vier lebendige Enten, ein Paket mit Ersatzteilen für einen Lkw und 80 Euro in bar. Für Diebstahl in sieben Fällen in Tateinheit mit Hausfriedensbruch und Beleidigung musste sich ein obdachloser Trossinger nun vor Gericht verantworten.

Angeklagter bereits in Haft

Über seinen Anwalt räumte der Angeklagte zu Prozessbeginn alle Taten ein. Der 37-Jährige hat bis vor kurzem in einer Obdachlosenunterkunft in Trossingen gelebt, derzeit verbüßt er eine Haftstrafe ‐ ebenfalls wegen Diebstahls.

Während der Verhandlung hatte sich der Angeklagte nur unzusammenhängend geäußert. Oft sprach er dabei leise und unverständlich, sodass die Richterin ihn auffordern musste, deutlicher zu reden.

Auch inhaltlich gaben seine Antworten nur wenig Einblick ins Tatgeschehen. Warum er das Bier gestohlen habe, wollte die Richterin wissen. „Weil ich Durst hatte.“ Und was habe er mit den Enten gemacht? „Gegessen“, so die Antwort des Angeklagten.

Diebstähle teilweise auf Video

Ein klareres Bild von den Taten lieferten die zahlreichen Zeugenaussagen sowie Videoaufnahmen. Beim Diebstahl von Bier und Wodka Energy in einem Supermarkt wurde der Angeklagte von einer Überwachungskamera gefilmt.

Und auch beim Stehlen des Glühweins wurde er von Angestellten des Ladens beobachtet. Im Fall der zwei Holzsäcke betrat der Angeklagte ein Firmengrundstück, nahm die zwei Säcke an sich und flüchtete. Dabei wurde er von der Tochter der Inhaber beobachtet, die daraufhin ihre Eltern informierte.

Diese verfolgten den Angeklagten bis zu seiner damaligen Anschrift, einer Obdachlosenunterkunft, und informierten anschließend die Polizei. Zudem konnte die Inhaberin der Firma den Angeklagten identifizieren. Der Obdachlose sei in Trossingen bekannt und falle unter anderem dadurch auf, dass er in der Öffentlichkeit Selbstgespräche führe, schilderte die Zeugin.

Entenbesitzer stellt Dieb

Beim Paket-Diebstahl führten wieder Kamera-Aufnahmen zum Ermittlungserfolg. Eine Überwachungskamera in einem Hinterhof zeigte den Angeklagten, wie er zunächst mit leeren Händen vorbeiläuft und später mit einem Paket zurückkehrte. Reste der Verpackung wurden außerdem in der Mülltonne des Verdächtigen gefunden.

Im Fall der gestohlenen Enten wurde er wieder von einem Zeugen entdeckt. In der Nacht gelang es dem Angeklagten vier Enten aus ihrem Stall auf einem Gartengrundstück zu stehlen.

Der Besitzer entdeckte am Morgen, dass von seinen fünf Tieren, die er als Hobby hielt, nur noch ein Tier übrig war. Er verständigte die Polizei und behielt sein verbleibendes Tier besonders im Auge.

Einige Wochen später ‐ der Entenbesitzer hatte sich mehrere Stunden auf die Lauer gelegt und seine Nachtwache eigentlich gerade beendet ‐ wurde er durch lautes Quaken alarmiert. Er erwischte den Angeklagten beim Versuch auch die letzte Ente zu stehlen und warf ihn vom Grundstück.

Die Ente trug eine Augen- und Halsverletzung davon. Später entdeckte die Polizei außerdem weiße Federreste an der Mülltonne des Angeklagten, bei einem Besuch des Ordnungsamts fielen außerdem Blut und Knochen auf, die fotografisch festgehalten wurden.

Zeugen bleiben fern

Zudem soll der Angeklagte 80 Euro aus dem Geldbeutel seines Mitbewohners in der Obdachlosenunterkunft gestohlen und ihn beleidigt haben. Er behauptete jedoch, sein Mitbewohner habe ihm zuerst die Jacke gestohlen und er habe sich das Geld nur „zurückgeholt“.

Was davon stimmt, ließ sich nicht klären, denn der Mitbewohner erschien, ebenso wie drei weitere Zeugen, nicht vor Gericht.

Doch ist der Angeklagte überhaupt schuldfähig?

Laut Sachverständigen liegt bei ihm eine hyperkinetische Störung, mutmaßlich ADHS, sowie eine Persönlichkeitsstörung vor, die Einfluss auf seine Steuerungsfähigkeit habe. Im Gespräch habe der Angeklagte zudem eine Tendenz gezeigt, seine Taten kleinzureden.

Die komplexen Tatabläufe, etwa beim Diebstahl der Enten, lassen auf eine gewisse Steuerungsfähigkeit schließen, jedoch neige der Angeklagte zu impulsiven Diebstählen und lerne nicht aus seinen Fehlern. Die Prognose: „Es ist mit weiteren Straftaten zu rechnen“, so der Sachverständige.

Die Richterin verurteilte den Angeklagten schließlich wegen Diebstahl in sieben Fällen, in zwei Fällen in Tateinheit mit Hausfriedensbruch und wegen versuchtem Diebstahl zu elf Monaten Haft.