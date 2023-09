Trossingen

Lied– und Kunstgenuss in der Kunststiftung Hohenkarpfen

Auch in diesem Spätsommer sind wieder ausgewählte Duos der mittlerweile 13. Deutschen Liedakademie an der Musikhochschule Trossingen zu einer „Blauen Stunde“ in der Kunststiftung Hohenkarpfen zu Gast.

