Lesungen in Trossinger Gärten

Zwei Autorinnen und ein Autor lesen am Sonntag, 23. Juli, in Trossinger Gärten vor. Charlotte Dreßen liest aus ihrem Roman „Tod im Konzerthaus“. Jürgen Vosseler bringt das Manuskript seines neuen Buches „Eis am Stiel“ mit und lies daraus vor. Frank Golischewski gibt einen Einblick in seinen Roman „Der lackierte Keks, Teil 2 — die Revanche“.

Die Lesungen beginnen jeweils um 16 Uhr. Jede Lesung dauert etwa 35 Minuten. Nach jeder Lesung ist kurz Gelegenheit, mit den Autorinnen und Autoren ins Gespräch zu kommen.

Um atmosphärisch den „Literatur–Salon–Charakter“ zu erhalten, ist die Besucheranzahl in jedem Garten auf höchstens 25 Personen begrenzt. Bei Regen wird die Veranstaltung am selben Ort zur Wohnzimmer–Lesung. Die Veranstaltung kann ausschließlich nach Voranmeldung und daraufhin erfolgter Anmeldebestätigung besucht werden. Erst dann bekommt man auch die Information, welchen Garten man besuchen darf. Anmeldungen sind möglich unter [email protected]