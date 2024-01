Es spielt eine wichtige Rolle beim Anliegen der Stadt, mehr Leben auf den Rudolf-Maschke-Platz zu bringen - das „Lieblingscafé“, das Mitte Oktober an dem zentralen Ort in der Innenstadt eröffnet hat. Es soll Leute anlocken - ein Anfang, um die seit Jahrzehnten währende Ödnis auf dem Platz an der Hauptstraße zu beenden. Die ersten Entwicklungen sind positiv: Das Café läuft, Inhaberin Noemi D’Alessandro berichtet von 3.000 bis 4.000 Gästen in den ersten drei Monaten.

Wer in diesen kalten Tagen über den Maschke-Platz geht, braucht schon gehörig Fantasie, um sich vorzustellen, wie er einmal ausschauen soll: Spielgeräte für Kinder, ein Sonnensegel, Begrünung und Bäume, Ruhebänke, ein umgestalteter Brunnen, Belebung durch Veranstaltungen wie Platzkonzerte sind einige der Ideen, deren treibende Kräfte die Werbegemeinschaft Trossingenactiv und die Stadtverwaltung sind - mit dem gemeinsamen Ziel einer deutlichen Attraktivitätssteigerung des Areals und einer Erhöhung der Verweildauer in der Innenstadt zwecks mehr Kundschaft für Trossinger Geschäfte.

Ein romantischer Maschke-Platz

„Man könnte einen schön romantischen Platz daraus machen mit Blumen“, hält die gebürtige Trossingerin D’Alessandro den Rudolf-Maschke-Platz, „nicht für Instagram-tauglich, von dem werden keine Fotos geschossen“. Die 30-Jährige hat trotz der trüben Umgebung die „Marktlücke“ erkannt, die sie mit ihrem Café schließen will.

Die Italienerin kommt aus der Branche: Vor der bewussten Entscheidung zur Neueröffnung und dem Schritt in die Selbstständigkeit hatte sie zwölf Jahre im renommierten Öschberghof in Donaueschingen gearbeitet, war dort stellvertretende Restaurantleiterin. Viel Geld hat sie investiert, um die Räumlichkeiten des ehemaligen Café Schworck neben der Volksbank zu modernisieren - auf zwei Etagen, im Erdgeschoss ist nun ein Brunch-Café, darüber ein großer Veranstaltungsraum.

1.200 Follower

„Dort waren bereits Weihnachtsfeiern, Geburtstags- und Trauerfeiern“, berichtet sie. In ihrem Gefühl, eine Marktlücke zu schließen und ihrem Optimismus, dass „viele Leute kommen werden“, habe sie sich nicht getäuscht. „Meine Erwartungen haben sich erfüllt.“ Es habe sich bereits ein Pool an Stammgästen gebildet, das „Lieblingscafé“ habe inzwischen 1.200 Follower in den sozialen Medien. „Wir werden akzeptiert von den Trossingern.“

Alexander Keller, Vorsitzender der Werbegemeinschaft, hatte Ende vergangenen Jahres das „unterdurchschnittliche Gastronomieangebot“ als Trossinger Manko angesprochen und das neue Café als „wichtiges erstes Signal“ zur Belebung des Platzes eingeordnet.

Gäste sind bunt gemischt

Das Café ist täglich bis auf dienstags von 8.30 bis 18 Uhr geöffnet, der Veranstaltungsraum im ersten Stock nur am Wochenende - obwohl der an manchen Tagen wegen des Andrangs bereits zusätzlich genutzt werden musste. Das Publikum sei bunt gemischt, sagt D’Alessandro: „Morgens kommen eher Familien und die jüngere Generation, zum Mittagstisch berufstätige Gäste, und nachmittags eher die Älteren zu Kaffee und Kuchen“.

„Mir war wichtig, dass der ganze Tag abgedeckt ist“, sagt sie zu ihrem Konzept, das eine Kombination aus klassischem Café und modernen Angeboten wie Trendfood vorsieht. Vier feste Mitarbeiter inklusive der Chefin verdienen ihr Geld im „Lieblingscafé“, dazu sechs Aushilfen; die Zahl letzterer soll im Frühjahr um weitere vier steigen.

Ab dem Frühjahr auch Außengastronomie

Dann startet eine Außengastronomie: 15 Tische werde das Café am Maschke-Platz aufstellen, „fünf haben wir noch übrig, zehn müssen wir anschaffen“. Im Oktober habe ein erster Testlauf mit ein paar Tischen draußen bereits funktioniert, diese seien in der Herbstsonne gut besetzt gewesen, berichtet Noemi D’Alessandro. Der Lärmpegel durch vorüberfahrende Autos ist an ihrem Standort geringer als an den Außengastronomien direkt an der Hauptstraße.

Wie den allermeisten Gastronomen bereitet auch ihr die Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Speisen auf nach der Pandemie wieder 19 Prozent seit Jahresanfang Sorgen. „Es ist traurig, dass die Entscheidung so gefallen ist“, befürchtet sie, dass Gastronomiebetriebe schließen werden, weil die Zahl der Gäste zurückgeht. Sie habe die Wiedererhöhung der Steuer jedoch bereits im vergangenen Jahr in ihrer Berechnung für das neue Café einkalkuliert. „Es ist wichtig, eine ordentliche Preiskalkulation zu machen“, betont sie.

Winterliche Steinwüste

Neben ihrer Fünftagewoche im „Lieblingscafé“ kümmert sich Noemi D´Alessandro gemeinsam mit ihrem ebenfalls berufstätigen Mann auch noch um ihren vierjährigen Sohn Nevio. Dieser besuche einen Ganztageskindergarten, zeitlich sei dies also zu bewerkstelligen. „Familie ist wichtig“, sagt die Trossingerin mit italienischer Staatsangehörigkeit.

Die Stadt habe sie „sehr unterstützt“ bei ihrem Ansinnen, die zwischenzeitlich auch als Corona-Teststation dienenden Räumlichkeiten neu zu nutzen, betont die Geschäftsfrau. „Der Maschke-Platz ist schön groß, aber es könnte einen Tick mehr passieren“, meint sie mit Blick auf die winterliche Steinwüste. „Wir haben dafür den Anfang geschaffen.“