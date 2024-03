Landrat Bär besucht Burgbacher Holztechnologie

Bangkok, Frankreich, Indien, Türkei - in diese Länder hat die Burgbacher Holztechnologie GmbH schon ihre Einzelstücke verschickt. Landrat Stefan Bär konnte sich vor Ort nun selbst ein Bild des Unternehmens machen und mit der Geschäftsführung ins Gespräch kommen. Beim Firmenbesuch in Trossingen erhielt er besondere Einblicke, so ein Schreiben des Landratsamtes.

Die Burgbacher Holztechnologie GmbH ist demnach Spezialist für gekrümmtes Brettschichtholz, mit sehr kleinen Radien und Sonderbauteile in allen Formen. Zusätzlich nutzt das Unternehmen fast ausschließlich regionales Holz aus dem Landkreis. Gegründet wurde das Unternehmen 1895 als Zimmergeschäft. In den folgenden hundert Jahren wurde das Unternehmen von Generation zu Generation weitergegeben. Seit 1985 ist Christian H. Burgbacher Geschäftsführer, 2009 trat seine Tochter Julia Burgbacher ins Unternehmen ein.

Im Jahr 2003 richtete sich die Firma Burgbacher neu aus, sie konzentriert sich seither auf ihre Kernkompetenzen: gebogenes Brettschichtholz, Blockverleimung und keilgezinkte Rahmenecken. Damit sei laut der Mitteilung sie sehr erfolgreich, mit ihren 15 Mitarbeitern und internationalen Partnern bedienen sie Kunden auf der ganzen Welt. „Die Bearbeitung des Holzes ist noch Handarbeit. Wir zählen zu einer kleinen Gruppe von Spezialisten, die diese spezielle Technik des Holzformens anwenden. Hierfür ist eine besondere Qualifizierung notwendig“, wird Julia Burgbacher darin zitiert. Die Qualifizierung ist nur innerhalb des Betriebs möglich, lernen kann man diese Technik in einer Schule nicht.

Bei der anschließenden Besichtigung der Produktionshalle erhielt Landrat Bär einen Eindruck der Maßanfertigung der individuellen Bauten, der Produkt- und Designvielfalt.