Die Stadt setzt das Projekt „Nachtschwärmer“ fort. Seitdem ein Sicherheitsdienst an Brennpunkten der Stadt spätabends regelmäßig nach dem Rechten sieht, ist die Zahl an Beschwerden über Lärm, Müll und Vandalismus offenbar deutlich zurückgegangen. „Die Leute fühlen sich sicherer ‐ in der Bevölkerung kommt die Aktion gut an“, hat Ordnungsamtsleiter Axel Pecher eine „Zustimmung von 95 Prozent“ ausgemacht.

Seit geraumer Zeit sind nächtliche Partys etwa am Schulzentrum Stadtverwaltung, Polizei und Anwohnern ein Dorn im Auge. Auch Anlieger des Rudolf-Maschke-Platzes und der Hans-Neipp-Anlage hinter dem Rathaus beschwerten sich immer wieder massiv über abendliche Gelage. Vor allem Jugendliche und junge Erwachsene tranken bis in die frühen Morgenstunden auf Schulhöfen „Alkohol, grölten und beschädigten und verschmierten dort Einrichtungen“, blickt Pecher zurück.

Verbotsschilder ignoriert

Eine neue Schulhofordnung, die der Gemeinderat vor einem Jahr beschloss, fruchtete nicht: Sie sah vor, dass der Aufenthalt auf Trossinger Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeiten eingeschränkt wurde. Doch die Schilder schreckten die feierwütigen Grüppchen offensichtlich nicht ab. „Leider zeigten die Erfahrungen, dass die Regelungen der Schulhofordnung massiv missachtet wurden“, bilanziert der Amtsleiter.

In diesem Frühjahr hätten die Beschwerden mit steigenden Temperaturen wieder zugenommen, berichtet er. In Absprache mit der Polizei richtete die Stadtverwaltung, zunächst probeweise, unter der Überschrift „Nachtschwärmer“ einen Streifendienst ein. Der sollte fortan an den Trossinger „Hotspots“ regelmäßig präsent sein „und für Ruhe und Ordnung sorgen“, so Pecher.

Kontrollen bis nachts um zwei

Beauftragt wurde das Sicherheitsunternehmen M&S Security aus Zimmern bei Rottweil, da bei Polizei und städtischem Vollzugsdienst die personellen Kapazitäten für regelmäßige abendliche Kontrollen nicht ausreichten. Dessen Mitarbeiter machten zwei Mal wöchentlich jeweils für vier Stunden ihre abendlichen Runden ‐ vorwiegend an den Wochenenden, meist zwischen 22 Uhr und 2 Uhr morgens. „Schon direkt nach Beginn der Rundgänge nahmen die Beschwerden deutlich ab“, sagt Axel Pecher. „Der Vandalismus ist fast auf Null runtergefahren“, berichtete er im jüngsten Gemeinderat.

Gemeinderat Werner Dressler (Freie Wähler), Leiter des Trossinger Polizeipostens, bestätigte die positive Wirkung: „Die Beschwerden an den Schulen wegen Vermüllung sind deutlich zurückgegangen“. Die Hausmeister der Schulen vermeldeten einen Rückgang der Schmierereien und Beschädigungen. Anwohner hätten sich gefreut, „dass es nachts deutlich ruhiger sei und sie sich im Dunkeln beim Gang durch Trossingen wieder sicherer fühlen“, berichtet Pecher.

In den Ferien mehr Einsätze

Im Sommer wurden die Kontrollen fortgeführt ‐ während der Ferien standen drei Streifengänge wöchentlich an. Mittlerweile seien die Streifen noch an einem Tag die Woche für drei Stunden unterwegs. Die Befugnisse der Sicherheitsleute sind begrenzt: So können sie eine Person bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Wegen der guten Erfahrungen hatte die Stadtverwaltung nun empfohlen, die Aktion „Nachtschwärmer“ fortzusetzen. Sie schlug vor, die Streifengänge fortzuführen: im Herbst und Winter jeweils einen pro Woche, im Frühjahr und Sommer zwei und in den Schulferien „bei entsprechendem Bedarf“ bis zu drei wöchentlich.

Die Kosten für einen vierstündigen Einsatz belaufen sich laut Stadt auf 250 Euro. Somit fielen für ein Jahr Mittel von 21.500 Euro an. Der Trossinger Gemeinderat beschloss einstimmig, diese Summe im städtischen Haushalt für 2024 bereitzustellen. „Das Geld ist gut angelegt“, befürwortete Jürgen Vosseler (CDU) „diese Aktion als Dauereinrichtung“.