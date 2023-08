Kulturkreis „Menschen im Gespräch“ lädt zum Austausch ein

Der Kulturkreis „Menschen im Gespräch“ lädt wieder zu einem gemeinsamen Austausch ein. Das aktuelle Thema lautet: „Förderliche Kritik — Eine Hilfe für Fortschritt und Entwicklung“. Das Gwespräch findet statt am Donnerstag, 17. August, um 19 Uhr in Gunningen , Kreuzstraße 1, im Alma–Häusle des Vereins MiMeS.

Die Fähigkeit zur konstruktiven Kritik ist für den persönlichen und den sozialen Fortschritt wesentlich, heißt es in der Pressemitteilung. „Gute Kritik bringt nicht nur den Kritisierten voran, sondern auch den Kritiker selbst. Sie ist zudem ein Instrument des Vermittelns und des Ausgleichs, sowie der Selbsterziehung. Wer rechte Kritik übt, prüft und festigt seinen eigenen Standpunkt, und er bezeugt auch seinen Respekt gegenüber dem Kritisierten“ schreiben die Veranstlater. Im Fokus stehen Frage wie: Wie wandelt sich destruktive Kritik in förderliche Kritik? Was bedeutet Kritikfähigkeit?

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.