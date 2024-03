Kreuzweg-Andacht am 10. März in St. Theresia

Die von Kantor Edgar Blaas initiierte Konzertreihe anlässlich des hundertjährigen Jubiläums der Katholischen Kirchengemeinde Trossingen findet am Sonntag, 10. März, ihre Fortsetzung. Das Konzert mit Andacht beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, um eine Kollekte am Ausgang wird gebeten.

Im Mittelpunkt der Konzertreihe steht laut Ankündigung die neue Späth-Lenter-Orgel, die in insgesamt zehn Konzerten ihre einzigartige Klangvielfalt und Ästhetik unter Beweis stellen wird. Der Inhalt dieses Konzerts ist in einer besonderen Andachtsform, dem Kreuzweg gehalten. Hier wird der Passion Jesu von seiner Verurteilung bis zur Grablegung in 14 Stationen gedacht. Das musikalische Programm beinhaltet eine Komposition für Orgel von Bernard Sanders. Der musikalische Kreuzweg besteht aus 14 Impressionen in Form von sieben Präludien und Fugen. Der Komponist wird sie selbst spielen. Sanders ist seit 1994 in Tuttlingen, wo er fast 30 Jahre als Dekanatskirchenmusiker gewirkt hat. Gebürtig aus den USA, absolvierte er dort Studien in Schulmusik, Orgel und Komposition, bevor er nach Deutschland kam.

Parallel zu den musikalischen Darstellungen auf der Orgel werden die optischen Umsetzungen, die der Künstler Wilhelm Geyer für die Buntglasfenster in der Kirche Maria Königin in Tuttlingen geschaffen hat, auf eine Leinwand projiziert.