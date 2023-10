Kreuzungsunfall mit 25.000 Euro Schaden

Zu einem Verkehrsunfall und einem dabei entstandenen Sachschaden an zwei beteiligten Autos in Höhe von rund 25.000 Euro ist es am Samstagvormittag auf der Kreuzung der Christian-Weiß-Straße mit der Andreas-Koch-Straße gekommen. Kurz vor 11 Uhr fuhr ein 40-Jähriger mit einem Dacia Jogger auf der Christian-Weiß-Straße und wollte an der genannten Kreuzung auf die bevorrechtigte Andreas-Koch-Straße abbiegen. Hierbei kam es zu einer Kollision mit einem Audi Q7, dessen 47-jähriger Fahrer auf der Andreas-Koch-Straße unterwegs war. Bei der Unfallaufnahme gab der Dacia-Fahrer an, dass er an der Kreuzung Brems- und Gaspedal verwechselt habe, weshalb er ungewollt in die Kreuzung eingefahren sei. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Der nicht mehr fahrbereite Dacia musste abgeschleppt werden.