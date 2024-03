Kreativität und neue Ideen in farbenfrohen Bildern

Neun Künstlerinnen und Künstler des Kunstvereins Trossingen präsentieren in der Geriatrischen Reha-Klinik und Seniorenzentrum Bethel ihre Werke. Die Ausstellung mit insgesamt 77 vielfältigen Arbeiten ist eröffnet, sie kann bis Februar 2025 besichtigt werden.

Carina Schmeh, Assistentin der Geschäftsführung von Bethel, begrüßte zur Vernissage die Künstler und ihre Gäste. Sie gab ihrer Freude darüber Ausdruck, dass man nun schon seit zehn Jahren mit dem Kunstverein zusammenarbeite. Die Idee der Zusammenarbeit sei genial, bereichere den Standort und jedes Jahr verändere sich damit auch das Erscheinungsbild des Hauses. Die meist farbenfrohen Werke hätten auch eine therapeutische Wirkung. Sie kommen nicht nur bei den Bewohnern, sondern auch den Besuchern sehr gut an. Und in jedem Jahr könne man die Kreativität und neue Ideen anhand der Bilder in Acryl, Öl, Aquarell und auch Fotos der Ausstellenden bewundern.

Die Vorsitzende des Kunstvereins Jessica Rühmann bedankte sich bei den Kunstschaffenden, die jedes Jahr mitmachen und ihre Werke ein Jahr lang ausleihen. Ihr Lob galt auch dem eingespielten Team, welches in kürzester Zeit eine Ausstellung mit 77 Kunstwerken stemmen könne.

Der ehemalige Vorsitzende des Kunstvereins, Gerhard Messner, berichtete über bisherige Ausstellungen, in denen bereits über 40 Künstler in den Räumen von Bethel ihre Kunstwerke gezeigt haben. Die visuellen Anregungen erfreuten immer wieder Heiminsassen, Besucher und Mitarbeiter des Hauses und sie bereicherten und belebten das Miteinander - eine erfolgreiche und befruchtende Beziehung. Ein „High-Light“ sei die Bemalung von zwölf dreiteiligen Glasfenstern für die „Biblische Reise“ von sieben Mitgliedern des Kunstvereins gewesen, die dann bei Einrichtungen des Diakoniewerkes Bethel in ganz Deutschland gezeigt wurden.

Neun Künstler stellen bis Februar 2025 in den Fluren, im Mehrzweckraum, in der Verwaltung und im Treppenhaus der Geriatrischen Reha-Klinik und im Seniorenzentrum Bethel aus: Eva-Maria Stähr, Christiane Jennert, Martin E. Kramer, Siegrid Bruch, Tomi Eckert, Erwin Haisch, Jo Derichs, Doris Arenas und Anja Feilen. Die Bilder und Fotos sind bis einschließlich Februar 2025 zu den Öffnungszeiten zu sehen.