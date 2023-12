Die Tierarztkosten des Trossinger Tierschutzvereins haben sich laut dessen Vorsitzender Kerstin Neipp in diesem Jahr gegenüber 2022 aufgrund der allgemeinen Teuerung verdreifacht - von 10.000 auf 30.000 Euro bei verschiedenen Veterinären. Die Trossinger Tierärztin Ewa Huber kommt dem Verein deshalb entgegen: Sie gewährt ihm für 2023 einen Rabatt von 20 Prozent. In ihrer Praxis überreichte Ewa Huber (links) einen Scheck über 2.500 Euro an Kerstin Neipp (Foto: Michael Hochheuser) - ein Fünftel der anfallenden Behandlungskosten für zum Beispiel Kastrationen von insgesamt rund 12.500 Euro.