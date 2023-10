Konzertsaal wird mit „konzertanter Raumerkundung“ wiedereröffnet

Nach einem Jahr intensiver und umfangreicher Modernisierungsarbeiten wird der große Konzertsaal der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen am Samstag, 4. November, um 17 Uhr mit einer „konzertanten Raumerkundung“ feierlich eröffnet. Dabei erwecken das Hochschulorchester und die große Saalorgel, hochkarätige Kammerensembles, Solisten und Performer den Saal wieder zu neuem Leben.

Die facettenreichen Beiträge von der Romantik bis zur Gegenwart werden ergänzt von Klanginstallationen rund um den Konzertsaal aus dem „Museum of a Future Past“ von Musikdesignern und dem Freiburger Ensemble Recherche. Der Eintritt ist frei ‐ alle kulturinteressierten Menschen sind zu diesem Konzertabend eingeladen.

Der Konzertsaal der Hochschule ist nach einjähriger Bauzeit in der Zukunft angekommen: Für rund 5,5 Millionen Euro sind umfangreiche Brandschutz- und Infrastruktur-Maßnahmen erfolgt, Licht-, Ton- und Bühnentechnik wurden erweitert und auf den neuesten Stand gebracht. Ob Konzertant-Sinfonisches von Schumann und Saint-Saens, Yonghi Pagh-Paans „Klangsäulen“, raumgreifend interpretiert von einer Rhythmikerin und einen Schlagzeuger, solistische Beiträge für Klavier und Violoncello der aktuellen Träger von DAAD- und HfM-Sonderpreis, Ravels Boléro arrangiert für Schlagzeugensemble, Messiaens „Quatuor pour la fin du temps“ ‐ nicht nur diese Beiträge in ihrer beeindruckenden Vielseitigkeit spiegeln den künstlerischen Reichtum der Hochschule.

Als „roter Faden“ ziehen sich Neuinterpretationen und Arrangements der „Tenderesse“ aus Gabriel Faurés „Dolly-Suite“ durch den ganzen Abend, ob für Orgel und Elektronik, Holzbläserquintett, Schlagzeug oder Klavier. Ausgewählte Installationen des aktuellen Projekts „Museum of a Future Past“ von Trossinger Musikdesignern und dem Freiburger Ensemble Recherche, einer der international bedeutendsten Formationen für zeitgenössische Musik, sind in den Foyers des Konzertsaals aufgebaut und laden im Anschluss ein zu Interaktion und überraschenden Klangerlebnissen. Die Verleihung des diesjährigen DAAD-Preises an den litauischen Pianisten Jonas Sopa sowie des HfM-Sonderpreises an den spanischen Cellisten Kevin Santana im Verlauf des Abends ergänzen die klingenden Eröffnungsfeierlichkeiten.