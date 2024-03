„Kons“ lockt Akkordeonspieler nach Trossingen

Im April blickt die Akkordeon-Szene wieder nach Trossingen. Dann findet die Veranstaltung Akkordeon Grenzenlos des Hohner-Konservatoriums statt. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus Wettbewerben, Workshops und Konzerten. In diesem Jahr will das „Kons“ zum bewährten Konzept zurückkehren.

„Wir wollen eine gesunde Mischung“, sagt Eric Dann, Geschäftsführer und Schulleiter des Hohner-Konservatoriums. 2022 fand die Veranstaltung in kleinerem Rahmen unter Danns Vorgänger statt. „Damals war es sehr heimelig, es gab keine Konzerte und keinen Festivalcharakter“, erklärt Dann. Das möchte er aus mehreren Gründen ändern.

Schüler gewinnen

Akkordeon Grenzenlos sei eine ideale Möglichkeit Schüler für das Konservatorium zu gewinnen. Deshalb soll die Veranstaltung auch unbedingt im Frühjahr stattfinden, so haben potentielle Schülerinnen und Schüler noch die Möglichkeit, sich für den Semesterstart im Herbst zu bewerben.

„Kons“-Geschäftsführer Eric Dann freut sich über die nun feststehende Planungssicherheit für die Einrichtung. (Foto: Katharina Schaub )

Außerdem soll die Veranstaltung der Szene die Möglichkeit bieten, sich zu vernetzen. Zwischen Workshops und Konzerten, aber auch bei der parallel stattfindenden Notenausstellung, können die Teilnehmer ins Gespräch kommen. „Es soll ein Ort der Begegnung sein“, so Dann.

Durch die Diskussion rund um die Zukunft des „Kons“ habe man in diesem Jahr erst spät mit der Planung begonnen. „Es gibt daher noch freie Plätze“, sagt Dann. Gewinn fährt das Hohner-Konservatorium mit Akkordeon Grenzenlos nicht ein, die Veranstaltung trage aber zur Bekanntheit der Stadt bei.

Ich war neulich auf der Bildungsmesse Didacta und habe dort mit vielen Leuten gesprochen. Nur drei von Ihnen kannten Trossingen, aber diese drei haben Akkordeon gespielt. Eric Dann

Das Programm:

Bei Akkordeon Grenzenlos werden in diesem Jahr vier verschiedene Workshops angeboten: Ein Jazz Workshop mit Tian Long Li, ein Brazilian Accordion Workshop mit Alex Almeida und ein Rock und Pop Workshop mit Matthias Matzke. „Die Workshops sind sehr poplastig, das ist eines unserer Alleinstellungsmerkmale“, so Dann.

Am Samstag, 6. April, findet außerdem ein Sonderworkshop mit Fréderic Déchamps statt, der sich an Akkordeon-Lehrer richtet. „Ich habe ebenfalls bei ihm gelernt und baue seine Techniken bis heute ein“, berichtet Eric Dann.

Die Wettbewerbe:

Akkordeon Grenzen los bietet der Szene aber auch die Chance, sich miteinander zu messen. In den Kategorien Klassik, Popular, Junior-Klassik, Junior-Popular, Ensemble und Junior-Ensemble können Teilnehmer antreten. Die Finalrunde findet dann als öffentliches Wettbewerbskonzert statt.

Die Konzerte:

Überhaupt umrahmen Konzerte die Veranstaltung: Der Dienstag, 2. April, startet mit einem Eröffnungskonzert, am Mittwoch, 3. April, spielt das Hohner-Konservatorium und am Donnerstag, 4. April, findet eine Open Jam-Session statt. Am Freitag, 5. April, stehen dann die besten drei Wettbewerbsteilnehmer aus jeder Kategorie auf der Bühne. Ab 16 Uhr wird der Sieger der Junior-Kategorie gekürt, ab 20 Uhr stehen die übrigen Finalkonzerte an. Am Samstag, 6. April, spielt ab 20 Uhr Klaus Paier - Vision for Two. Alle Konzerte finden im Kesselhaus statt.