Ein Trossinger hat sich wegen fahrlässiger Trunkenheit im Straßenverkehr und dem unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln vor dem Amtsgericht Spaichingen verantworten müssen. Obwohl der Angeklagte die Taten zugab, kam er nicht um ein Fahrverbot herum. Das fiel jedoch kürzer aus, als von der Staatsanwaltschaft gefordert.

Was war passiert?

Anfang des Jahres war der damals 18-jährige Angeklagte in seinem tiefergelegten BMW in Trossingen unterwegs, als er einer Polizeistreife auffiel. Das lag jedoch nicht an seiner Fahrweise, wie der Polizist später aussagte, sondern an seinem getunten Auto.

Bei der Fahrzeugkontrolle bemerkten die Beamten jedoch die „geröteten Augen und die flattrigen Lider“ des Fahrers sowie seine Schwierigkeiten, das Gleichgewicht zu halten.

Drogentest ist positiv

Bei einem Urintest vor Ort und bei einem späteren Bluttest im Labor wurden dann Marihuana und Kokain nachgewiesen. Zudem stimmte der Angeklagte zu, dass die Polizisten sein Auto durchsuchen können.

Ich hab ein bisschen Wasser drauf gemacht. Der Angeklagte

Dabei wurde in einem Rucksack 0,5 Gramm Marihuana gefunden. Vor Gericht gab der Angeklagte die Tat zu und berichtete, dass er am Vorabend der Verkehrskontrolle Drogen konsumiert habe. Seit diesem Vorfall, so der Angeklagte, nehme er jedoch nichts mehr.

Das konnte er, wie aus dem Bericht der Jugendgerichtshilfe hervorging, auch beweisen. Zwei Mal hat er sich zwischen Tat und Prozess freiwillig einem Drogentest unterzogen, beide Mal war er clean.

In der Vergangenheit schon Tests gefälscht

Allerdings kam vor Gericht auch heraus, dass Drogenprobleme für den Angeklagten schon länger ein Thema sind: 2018 fiel er bereits durch den unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln auf, von einer Verfolgung wurde damals jedoch abgesehen.

Ich glaube, dass er den Denkzettel einer Verurteilung braucht. Der Staatsanwalt

Außerdem habe seine Mutter am Vorabend der Verkehrskontrolle zuhause einen Drogentest mit ihm gemacht. Das Ergebnis: negativ. Wie kann das sein, wenn der Urintest der Polizei kurz darauf positiv ist? „Ich hab ein bisschen Wasser drauf gemacht“, gab der Angeklagte zu.

Bei dem offiziellen Test stand er jedoch dauerhaft unter Beobachtung und hatte keine Möglichkeit, das Testergebnis zu manipulieren, gab er zu Protokoll.

So lautet das Urteil

„Ich glaube, dass er den Denkzettel einer Verurteilung braucht“, so der Staatsanwalt. Er forderte eine Verurteilung nach Jugendstrafrecht mit einer Geldauflage von 300 Euro. Zudem solle der Angeklagte seine Abstinenz in Form von drei Urintests nachweisen und für zwölf Monate den Führerschein abgeben.

Der Anwalt des Angeklagten schloss sich diesem Strafmaß mit Ausnahme des Fahrverbots an. Sein Mandant habe sich während der Fahrzeugkontrolle kooperativ gezeigt und sei laut Aussage des Polizisten nicht durch eine verschlechterte Fahrweise aufgefallen.

In den acht Monaten zwischen Tat und Verhandlung sei er ohne weitere Zwischenfälle gefahren, zudem sei er für den Weg zur Ausbildungsstätte und zur Berufsschule auf das Auto angewiesen.

Die Richterin fällte schließlich folgendes Urteil: Der Angeklagte muss 500 Euro an die Fachstelle Sucht zahlen und verliert für einen Monat seinen Führerschein.