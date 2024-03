Klassik-Saison im Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus mit Weltklasse-Solist

Nach längerer Pause ist wieder eines der beliebtesten großen Sinfonieorchester im Südwesten im Trossinger Konzerthaus zu Gast: Die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz gastiert am Donnerstag, 21. März, um 20 Uhr unter Leitung von Gabriel Venzago mit dem international renommierten Cellisten Cristian Poltera in der Musikstadt, so eine Ankündigung.

Auf dem Programm stehen das Konzert für Cello und Orchester von Samuel Barber, Felix Mendelssohns Sinfonie Nr. 3 und von Anna Clyne „This Midnight Hour“. Den kostenlosen Einführungsvortrag hält um 19.15 Uhr Adrian Brenneisen. Die Klassik-Shuttle fahren zu den gewohnten Zeiten ab Rottweil und Spaichingen.

Gabriel Venzago ist seit Januar 2023 Chefdirigent in Konstanz und blickt auf unzählige internationale Engagements zurück. Gleichzeitig ist er bis zum Ende der Spielzeit Erster Kapellmeister am Salzburger Landestheater. Die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz wurde 1932 gegründet. Sie gehört zu den wichtigsten Kulturträgern des deutschen Südwestens, prägt das kulturelle Angebot der Universitätsstadt Konstanz und stellt auch im Konzertleben der Schweiz eine wichtige Größe dar, so die Pressemitteilung weiter. Mit über 60 fest angestellten Musikern erreicht das Orchester bei über 100 Konzerten pro Jahr rund 80.000 Menschen.

Der Cellist Christian Poltéra, 1977 in Zürich geboren, erhielt Cello-Unterricht bei Nancy Chumachenco sowie Boris Pergamenschikow, später bei Heinrich Schiff in Salzburg und Wien. Als Solist arbeitet er mit weltweit führenden Orchestern zusammen. 2004 wurde er mit dem Borletti-Buitoni Award ausgezeichnet und als BBC New Generation Artist ausgewählt. Kammermusik und herausragende Aufnahmen runden das Bild des vielseitigen Virtuosen ab. Christian Poltéra ist Dozent an der Hochschule Luzern und bei Meisterkursen sowie Juror nter anderem beim Internationalen ARD-Wettbewerb. Er spielt ein Violoncello von Antonio Casini aus dem Jahr 1675 und das berühmte „Mara“ Stradivari von 1711.

Tickets gibt es bei allen VVK-Stellen der Region, in Trossingen beim Bürgerbüro, Telefon 07425/250, Tabak-Spehn 07425/6524 und online unter www.tickets.vibus.de.