Nun also doch: Vor gut zwei Jahren hatte die geplante Fällung der stadtbildprägenden Pappelallee zwischen Hof Koch und Riedbrücke am Waldrand mit fast 40 Bäumen hohe Wellen geschlagen. Die Stadt ruderte zurück, gefällt wurden zunächst nur einige wenige Bäume. Doch der Zustand der verbliebenen Pappeln verschlechterte sich offenbar zusehends. Bei zwei Fällaktionen in diesem Winter fielen nun weitere Bäume, so dass jetzt nur noch knapp die Hälfte der Pappeln steht.

Die stolze Allee präsentiert sich arg gerupft: Noch 17 von einst 39 Pappeln stehen am angestammten Platz. Bürgermeisterin Susanne Irion präsentierte im jüngsten Gemeinderat Bilder, die den maladen Zustand mehrerer hohler Stämme verdeutlichen sollten.

Spaziergänger wundert sich

Doch einem Spaziergänger, der sich an die Trossinger Zeitung wandte, war aufgefallen, dass die im unteren Teil Richtung Riedbrücke zwischengelagerten abgeholzten Stämme noch intakt aussehen - sie weisen nicht die Aushöhlungen vor wie die weiter oben am Straßenrand abgelegten Stammteile.

So sieht die Pappelallee aus, nachdem inzwischen mehr als die Hälfte der Bäume gefällt worden ist. (Foto: Michael Hochheuser )

„Pappelholz ist sehr spröde“, erläutert der Trossinger Kreisrevierforstleiter Klaus Butschle. „Äste brechen leicht ab.“ Die Verkehrssicherungspflicht war vor zwei Jahren ein maßgebliches Argument gewesen für eine Fällung im größeren Stil.

Neben der Landwirtschaft nutzen den Weg im Trossinger Norden vor allem Spaziergänger und Autofahrer, die unterwegs sind zum nahen Wanderparkplatz. Pappeln erreichen in der Regel ein Alter bis zu 100 Jahren - die knapp 40 Trossinger trugen und tragen jeweils mehr als 80 Jahresringe.

Gutachter wollte Gros der Bäume erhalten

Im Winter 2021/22 war sogar ein Gutachter herangezogen worden, der die Situation beurteilen sollte. Der Sachverständige für Baumpflege und Verkehrssicherheit war damals zu dem Schluss gekommen, dass zwar einzelne Pappeln gefällt werden müssten, das Gros der Bäume jedoch durch - nicht ganz billige - Pflegemaßnahmen vorerst erhalten bleiben könne.

Völlig ausgehöhlt ist der Stumpf eines der Bäume, die im oberen Teil der Allee gefällt wurden., (Foto: Michael Hochheuser )

Der Experte hatte seinerzeit empfohlen, die Pappeln bis in spätestens zehn Jahren durch geeignetere Bäume wie Ahorne oder Linden zu ersetzen.

Für die Pappelallee nannte er die Zahl von fünf Bäumen, die vor gut zwei Jahren bereits abgestorben beziehungsweise erheblich beschädigt seien und umgehend gefällt werden sollten. Für den vorläufigen Erhalt der Mehrzahl der Bäume hatte der Gutachter empfohlen, stark überhängende Kronen einzukürzen und gebrochene oder abgestorbene Äste zu entfernen.

Pilz ist der Übeltäter

Der Zahn der Zeit hat nun offenbar ärger an den altehrwürdigen Bäumen genagt als angenommen. Klaus Butschle erklärt dies unter anderem mit einer zunehmenden Fäulnis des Holzes, bedingt durch Pilze. Die im oberen Teil gefällten Bäume seien hohl gewesen.

Durch Gewitterstürme sind die Baumkronen dort ramponiert worden. Klaus Butschle

Doch dies sei nicht der einzige Grund für die umfassende Fällung in zwei Teilen in den vergangenen Wochen gewesen: Kriterium für die erste Aktion im unteren Teil der Allee seien Kronenschäden gewesen.

„Durch Gewitterstürme sind die Baumkronen dort ramponiert worden“, erläutert der Forstfachmann. Als einen Grund für die Stockfäule im unteren Stammbereich der weiter oben stehenden Bäume vermutet Butschle Nitrateinsatz seitens der Landwirtschaft. „Das beschleunigt die Fäulnis.“

Ein Pilz hat die Fäulnis im Stamm der im oberen Teil der Allee gefällten Pappeln hervorgerufen. Einige sind innen hohl. (Foto: Michael Hochheuser )

Auch der Rest der Pappeln könnte fallen

Wie Butschle sagt, sei es angedacht, mittelfristig auch die restlichen Bäume der Allee zu entfernen und an deren Stelle neue zu pflanzen. „Ökologisch sinnvoll wäre an der Stelle eine Lindenallee“, sagt er - das wäre etwa „für Bienen ein interessanter Baum“.

Der Kreisrevierforstleiter hatte sich bereits Ende 2021 gegen eine Radikallösung für die Allee ausgesprochen und eine Minimierung von Gefahren für Passanten durch das Absägen von Ästen über der Straße angeregt. In der aktuellen Lage schlägt er vor, den oberen Teil der Allee „komplett neu anzulegen“ - und Erfahrungswerte zu sammeln, „wie sich die Fäulnis dort darstellt“.

„Wenn man sieht, dass der Zustand der Pappeln nach unten hin besser wird, könnte man diese noch etwas länger halten“, sieht Butschle noch Alternativen zu einem kompletten Kahlschlag. Zumal der Wind die Kronen der Bäume in Richtung Riedbrücke weniger intensiv träfe, da diese in einer Senke stünden.