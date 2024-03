Junge Musikanten begeistern rund 800 Zuhörer

Mit drei zeitgenössischen Werken aus den Niederlanden und aus Belgien gestaltete das Kreisverbands-Jugendblasorchester (KVJBO) unter der Leitung von Rudolf Barth am Sonntag sein Frühjahrskonzert und erntete stehende Ovationen von den rund 800 Besuchern im Konzerthaus.

Eng zusammen liegen die Kompositionsjahre der drei ausgewählten Werke, die an vier Probewochenenden einstudiert wurden: zwischen 1988 und 2002.

Ganz ohne Auftragsdruck hatte Johan de Meij sich mit Tolkiens Epos „Herr der Ringe“ beschäftigt und dazu sein erstes Werk für sinfonisches Blasorchester komponiert. Er porträtierte den Zauberer Gandalf, den monströsen Gollum und die sorglosen Hobbits. Programmatisch gestaltete de Meij die Sätze 2 und 4: der Elfenwald und die beschwerliche Reise mit dem Trauermarsch für den in die Schattenwelt gestürzten Magier. Die 67 jungen Musikerinnen und Musiker aus den beiden Landkreisen folgten konzentriert dem präzisen Dirigat Barths und entführten das begeisterte Publikum in die Zauberwelt.

Da sorgten sonore Töne von Kontrafagott (Valentina Bury), fünf Tubas und weiterem tiefen Blech für Gänsehaut. Auch die acht Schlagwerker, darunter der Trossinger Erik Mittermaier, hatten alle Hände voll zu tun. Das Sopransaxofon von Maximilian Schuller lieh dem hinterhältigen Gollum die Stimme - schräg, gespenstisch, perfekt. Zusätzlich zu den gekonnten Tonmalereien gab es auch einen optischen Genuss: Die belgische „Sandmuse“ Colette Dedyn schuf auf einer beleuchteten Glasplatte aus acht Kilogramm goldfarbigem Sand die jeweiligen Bilder zu den Einfällen Tolkiens. Die Sandmalerei wurde auf eine große Leinwand übertragen: Skorpione und Riesenspinnen, Gandalfs Schimmel Shadowfax, die Todesbrücke und schließlich das rettende Schiff. Minutenlanger Beifall für das Orchester und die Sandkünstlerin folgte.

Im Jahr 1989 veröffentlichte der Genter Dirk Brossé das sinfonische Gedicht „El golpe fatal“, ein Höchststufenwerk über einen Stierkampf in Lateinamerika. Das Orchester stellte sich der Herausforderung und es gelang ihm bestens sowohl die überbordende Begeisterung der Corrida-Besucher als auch den Todeskampf des besiegten Tiers tonal umzusetzen. Hier die strahlende Trompetenfanfaren (der Trossinger Jonathan Bosse spielt in dem Register), dort besinnliche Holzbläserkläne. Fast sah es so aus, als habe der Dirigent seinen Stab für den „tödlichen Stoß“ verwendet.

Ins finstere Mittelalter entführte das Orchester mit der „Saga Candida“ des Belgiers Bert Appermont. In den sieben Impressionen einer Hexenjagd durchlebten die Zuhörer die ganze Skala der Emotionen: zarte Liebe, feuriger Tango, wilder Sabbat mit gezischelten Anrufungen, Trauer um den Feuertod der unschuldig Angeklagten. Und schließlich die tröstliche „Transformation“, die mit stehenden Ovationen gefeiert wurde.

Die Zugabe bildete ein Arrangement Appermonts, ein Medley aus vier Erfolgsstücken der britischen Band Coldplay, bei dem Mika Sindele, Schüler der Trossinger Musikschule, sein Altsaxofon schmeichelnd singen ließ.

Am Rande: Rudolf Barth, seit bald 25 Jahren Dirigent in Geisingen und seit 2018 Leiter des KVJBO, gratulierte von der Bühne aus seiner Frau Anita zum 45. Hochzeitstag, also zur „Messinghochzeit“. Das passe gut, meinte der gebürtige Schweizer. Schließlich seien sie beide Blechbläser. Barth sinnierte: „Hätte ich damals nicht ja gesagt, wäre mein Leben ein großer Irrtum gewesen.“

Barth appellierte an die jungen Musiker in den beiden Kreisen, sich für das KVJBO zu bewerben: „Vor allem bei den Klarinetten müssten es doppelt so viel sein.“ Derzeit sind es 15, mit der Trossingerin Bianca Bosse an führender Stelle.