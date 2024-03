Jugendblasorchester konzertiert am 17. März in Trossingen

Einen Klassiker der Blasorchesterliteratur für ambitionierte Orchester, die Symphonie No. 1 „The lord of the Rings, werden die Musikerinnen und Musiker des Kreisverbandsjugendblasorchester KVJBO im Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus in Trossingen am Sonntag, 17.März, zu Gehör bringen. Beginn des Konzertes ist um 18 Uhr, Saalöffnung um 17 Uhr.

Die Symfonie besteht aus fünf Sätzen. Weitere dargebotene Werke sind „El golper fatal“ und die „ Saga Candida , sieben Impressionen einer Hexenjagd.“ Die Leitung hat Rudolf Barth inne.