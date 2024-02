Der musikalische Nachwuchs in der Region hat sein Können bei einem dreistündigen Preisträgerkonzert von „Jugend musiziert“ am Sonntag, 18. Februar, im Saal der Bundesakademie gezeigt. Zwanzig Mädchen und 17 Jungen im Alter zwischen 7 und 18 Jahren spielten 27 Werke aus vier Jahrhunderten.

Von hauchzarten Gitarrenklängen über vierhändiges Klavier bis zum Schlagzeugtrio - das Konzert war ausgesprochen vielfältig. Den souveränen Auftakt machte die siebenjährige Theresa Buggle aus Tuttlingen, die mit ihrer Blockflöte tonale „Mini Pictures“ zeichnete. Den beliebten Pink Panther“ Henri Mancinis schickte der Klarinettist Thilo Beuschel aus St. Georgen in den Saal und erhielt großen Beifall. Auch der zehnjährige Sänger Oskar Yuan aus Tuttlingen begeisterte mit einem Auszug aus Beethovens „Faust“, bei dem er von Laura Motz am Fazioli-Piano begleitet wurde. Das junge Duo hatte beim Wettbewerb die volle Punktezahl von 25 erzielt.

Brillant war der Vortrag der Querflötistin Nele Schneider aus Tuttlingen: Joachim Andersens Opus 75, „alla mazurka“. Die Juroren gaben auch Nele die volle Punktezahl und die Weiterleitung zum Landeswettbewerb in Offenburg. Dort wird auch die Trossinger Gitarristin Maryna Lemutkina antreten, die beim Konzert ein Allegro moderato von Fernando Sor präsentierte. Laut und präzise: So zeigte sich das Schlagzeug-Trio mit dem Trossinger Florentin Friedrich beim „Trio per uno“ von Nebojša J. Živković. Der erste Vortragender der Altersklasse V war der Gitarrist Anton Schueler, der „con fuoco“ eine Hommage an Pablo Picasso vortrug. Recht deftig klang ein Satz aus der Sonate in B-Dur von Jane Vignery: Die Hornistin Paula Schmidt aus Tuttlingen überzeugte beim Wettbewerb in Schramberg ebenso wie beim Konzert in Trossingen. Die höchste Altersgruppe war am Sonntag mit zwei Preisträgern vertreten: Luis Peixoto Cordeiro spielte auswendig einen wunderbaren Flamenco und Thorben Ole Maier ließ seine Klarinette bei einem temperamentvollen Klezmerstück klingen. Den Abschluss bildete eine „besondere Besetzung“, ein Trio für Klarinette, Horn und Klavier, das von der Jury die volle Punktezahl erhalten hatte.

Trossingens Bürgermeisterin Susanne Irion begrüßte die jungen Talente und ihre Familien und wies auf die vielfältige Musikvermittlungen in der Stadt hin. In einem Grußwort sagte Dirk Schulz, dass die Kreissparkasse Tuttlingen den 61. Regionalwettbewerb mit 4.500 Euro unterstützt habe. Applaus erhielt er für die Zusicherung, dass das Institut auch weiterhin Haussponsor bleiben werde. Das Schlusswort hatte Meinrad Löffler als Vorsitzender des Regionalausschusses der bundesweiten Wettbewerbe des Deutschen Musikrats. Löffler dankte auch dem Organisationsteam, den Musiklehrern und den Instrumentalbegleitern beim Konzert.