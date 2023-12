Erstmals ist am Dienstag, 12. Dezember, um 19.30 Uhr der Kammerchor der Musikhochschule Freiburg unter der Leitung von Morten Schuldt-Jensen im Konzertsaal der Trossinger Hochschule für Musik zu Gast. Und es gibt guten Grund für einen Besuch des Konzerts und um die Ohren zu spitzen, trifft doch das Ensemble aus dem Breisgau auf das Jazz-Duo Ralf Schmid (Klavier) und Tabea Kind (Kontrabass). Wie die Veranstalter ankündigen, erwartet das Publikum ein Strauß vorweihnachtlicher Klänge jenseits des Gewöhnlichen von den (Früh-)Barockmeistern Praetorius und Eccard über traditionelle Weihnachtslieder bis hin zu jazzigen Kompositionen und Arrangements von Duke Ellington, Ralf Schmid oder Morten Schuldt-Jensen. Der Eintritt ist frei.

Grundlage des Konzerts ist das Weihnachtsevangelium des Lukas, das durch Musik in vielen Stilrichtungen aus unkonventionellen Blickwinkeln beleuchtet wird. Es gibt Lieder über das Warten und die Geburt des ersten Kindes, über die besondere Atmosphäre an der Krippe und natürlich auch Engelschöre. Ralf Schmid und Morten Schuldt-Jensen, beide Professoren der Musikhochschule Freiburg, arbeiten seit vielen Jahren zusammen, um die Stilvielfalt der Chormusik zu erweitern - sowohl als Interpreten als auch, indem sie Traditionelles in musikalisch neue Gewänder kleiden. Dabei war der Kammerchor einerseits im Rahmen der Musikhochschule aktiv, andererseits arbeitete das Ensemble aber auch bereits - wie im Fall der hochgelobten CD „Volkslieder 2.0“ - mit der Bigband und dem Vokalensemble des SWR zusammen.