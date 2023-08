Jeder fünfte Trossinger ist katholisch

Die Trossinger Seelsorgeeinheit der katholischen Kirchengemeinden St. Theresia in Trossingen, St. Georg in Gunningen und Zu den Heiligen Engeln in Durchhausen hat ihre Statistik zum Kirchenjahresende 2022 veröffentlicht. Dabei beginnt das Kirchenjahr immer am 1. Advent jeden Jahres (Anm. d. Red.).

Trossingen mit seinen mehr als 17.000 Einwohnern hat 3597 Katholiken, also ist circa jeder fünfte Trossinger katholisch. Die Zahl ist im Vergleich zum Vorjahr um knapp 70 Personen gesunken, 2021 hatte Trossingen 3668 Katholiken. Ebenfalls zur Seelsorgeeinheit Trossingen gehören die Kirchengemeinden Durchhausen und Gunningen. In Durchhausen sank die Zahl der Katholiken von 462 auf 437 Personen im Jahr 2021 an. In Gunningen verringerten sich die Katholiken um fünf auf 386 Personen.

Die Veränderungen sind nicht nur auf die Kirchenaustritte zurückzuführen: Trossingen 61 Durchhausen 16 und Gunningen vier. Es gab in Trossingen im Jahr 2021 32 Beerdigungen, in Durchhausen wurden vier und in Gunningen wurden drei Personen zu Grabe getragen. In Trossingen trat eine Person in die Kirche ein.

Interessant sind die Zahlen der Taufen. In Trossingen wurden 23 Kinder in 2022 getauft, im Vorjahr 25 Kinder. Durchhausen hatte vier Täuflinge (Vorjahr acht) und in Gunningen fanden sechs Taufen (Vorjahr eine) statt. Die Heilige Erstkommunion empfingen in Trossingen 23 Kinder (in 2021 25), in Durchhausen vier (2021 acht) und in Gunningen sechs (2021 eine). Gefirmt wurden 24 Jugendliche davon drei aus Durchhausen und fünf aus Gunningen. Coronabedingt wurde die geplante Firmfeier 2019 in den November 2020 verschoben. Dieser Termin konnte ebenfalls nicht gehalten werden und so fand in 2020 keine Firmung in der Seelsorgeeinheit statt und in 2021 wurden dann zwei Jahrgänge gefirmt, insgesamt 49 Jugendliche (zehn aus Durchhausen und zwei aus Gunningen. Zwei Paare ließen sich je in Trossingen (2021 null) und Durchhausen (2021 zwei) kirchlich trauen. In Gunningen gab es in beiden Jahren keine Trauung.

Am 22. März 2020 wurden auch die Gremien der Kirchengemeinderäte neu gewählt: In Trossingen besteht der Kirchengemeinderat aus zwölf Personen, eine Person steht als Ersatz bereit. Durchhausen und Gunningen haben jeweils sechs Kirchengemeinderäte. Die Wahlbeteiligung lag jeweils unter den Werten aus der letzten Wahl im Jahr 2015. Das rege Gemeindeleben in der Seelsorgeeinheit kann so trotz Corona in Zahlen abgebildet werden.