Jam-Session-Premiee am Hohner-Konservatorum

Um das Jahr mit etwas Schwung und Freude zu beginnen, beginnt am Dienstag, 9. Januar, um 19 Uhr die erste Jam-Session im Hohner-Konservatorium Trossingen. Laut Ankündigung bietet sie die gute Gegebenheit, neue Menschen kennenzulernen und miteinander musikalisch ins Jahr einsteigen zu können. Die Leitung der Jam-Session liegt in den Händen des Dozenten und Jazzmusikers Tian Long Li, die Jazz-Combo wird in den musikalischen Abend einleiten.

Die Veranstaltung wird bewirtet, weitere Infos gibt es per Mail an: [email protected]