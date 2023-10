Trossingen

Jam-Session im Hohner-Konservatorium

Trossingen

Das Hohner-Konservatorium veranstaltet eine Jam-Session am Dienstag, 10. Oktober, von 19 bis 22 Uhr in der Hohnerstraße 4/1 in Trossingen.

Veröffentlicht: 05.10.2023