Jam-Session des Hohner-Konservatoriums am 7. November

Wie an jedem ersten Dienstag des Monats bietet das Hohner-Konservatorium Trossingen auch am 7. November eine Jam-Session an. Von 19 bis 22 Uhr sind Musikbegeisterten eingeladen, an diesem musikalischen Event in der Hohnerstraße 4/1 in Trossingen teilzunehmen; das Angebot richtet sich an Musiker und Personen, die nur die Musik genießen wollen. Dies teilt das Hohner-Konservatorium mit. Bei der Session können Musiker gemeinsam improvisieren. Die Leitung der Jam-Session liegt in den Händen des Jazz-Musikers und Dozenten Tian Long Li, der für den reibungslosen Ablauf der Jam-Session sorgen wird. Neben der musikalischen Darbietung werden Snacks und Getränke zum Verkauf bereitgestellt. Weitere Informationen gibt es beim Hohner-Konservatorium unter Telefon 07425/327016, per Mail an jamsession@hohner-konservatorium.de oder auf www.hohner-konservatorium.de.