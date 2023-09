Letztlich ist die Entscheidung einstimmig gewesen am Montagabend im Gemeinderat zum nächsten Schritt zur Rathauserweiterung — doch zuvor mahnten eine ganze Reihe Redner der Fraktionen, bei den erwarteten Kosten von mindestens 17 Millionen Euro auf die Bremse zu treten. Die Stadtverwaltung selbst hatte Vorschläge zur Kostenreduzierung erarbeitet — etwa den Verzicht auf eine Dachterrasse, den der ausgewählte und nun erstmals öffentlich vorgestellte Entwurf vorsieht. Die Meinungsäußerungen der Fraktionen reichten von „Jahrhundertprojekt“ (Wolfgang Schoch/CDU) bis zu „Abteilung Größenwahn“, wie Hilmar Fleischer (FDP) die Umsetzung einer nicht abgespeckten Variante einordnete.

Grünes Licht für die Erweiterung seit Sommer 2022

Im Juli 2022 hatte der Trossinger Rat grünes Licht für den Erweiterungsbau gegeben, um der chronischen Platznot der Verwaltung ein Ende zu bereiten — unter dem Vorbehalt der wirtschaftlichen Machbarkeit. Aus laut Stadt 25 geeigneten Architekturbüros waren sechs ausgelost worden, vier arbeiteten schließlich eine Planung aus.

Empfohlene Artikel Chronische Platznot So soll es mit dem Rathausneubau in Trossingen weitergehen q Trossingen

Im Juli stellten sie diese im Kesselhaus vor; eine Jury aus Gemeinderäten, Stadtverwaltung und externen Preisrichtern wählte den Entwurf der Arge Kohlmayer, Oberst und Angerhofer aus. Diese hat bereits das historische Rathaus in Ravensburg saniert und einen Neubau für die dortige Verwaltung errichtet.

Nur eine Verbindung zum historischen Rathaus

Architekt Jens Oberst erläuterte den Entwurf am Montagabend. „Wir wollten uns mit dem Neubau in den Fluchten des historischen Rathauses bewegen“, in Breite und Höhe. Und „so wenig wie möglich in den tollen Hans–Neipp–Park eingreifen“. Ein Zugang von zwei Seiten in den mehrgeschossigen kubischen Baukörper mit linearer Fassade sei sinnvoll, sagte Oberst. Die Konstruktion solle primär in Holz erfolgen — „wir haben großen Wert darauf gelegt, ein nachhaltiges Gebäude zu entwickeln“.

Zum historischen Rathaus ist nur eine einzige Verbindung im Erdgeschoss geplant. In dieses sollen im Neubau Bürgerbüro und Sitzungssaal einziehen; in den drei Stockwerken darüber die Abteilungen Finanzen, Hoch– und Tiefbau sowie die Kämmerei, ebenso ein Fraktionszimmer für Besprechungen. In einem Dachgeschoss ist ein Personalaufenthaltsraum mit Zugang zu einer Dachterrasse vorgesehen. Das leicht abfallende Gelände zum Park hin soll genutzt werden, um die nötige Höhe für den Ratssaal zu erreichen.

Raum für 75 Arbeitsplätze

Ursprünglich war für unter anderem die 75 vorgesehenen Arbeitsplätze eine Fläche von 2910 Quadratmetern errechnet worden. Der jetzige Entwurf sieht nun 3422 Quadratmeter Bruttogeschossfläche vor. Abriss des Altgebäudes aus den 1980er Jahren, Neubau, Sanierung des historischen Teils, Miete für die Container für die Beschäftigten während der Umbauphase machen summa summarum mehr als 17 Millionen Euro aus. Wobei damit das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sein dürfte: Die Kostenschätzung der jetzigen Vorentwurfsplanung könne laut Verwaltung noch um 30 Prozent nach oben oder unten abweichen.

Es ist wichtig, dass das Rathaus in eigener Hand bleibt. Ingo Hohner (Freie Wähler)

Erst die am Montag beschlossene „Leistungsphase 3“ mit einer konkreteren Planung inklusive beauftragter Ingenieurbüros bringe höhere Kostensicherheit mit einer möglichen finanziellen Diskrepanz von zehn Prozent in beide Richtungen. „Wir haben in der Vergangenheit regelmäßig teurere Abrechnungen gehabt als bei den Entwürfen“, bemerkte Werner Dressler (Freie Wähler) zu früheren Trossinger Bauprojekten in Vorkrisenzeiten ohne nach oben galoppierende Baupreise.

Einsparung von 1,8 Millionen Euro möglich

Weil die Stadtverwaltung um diese Unwägbarkeiten weiß, hat sie die sitzungsfreie Zeit genutzt, um über „mögliches Konsolidierungspotenzial“ nachzudenken. „Wir haben uns Gedanken über eine konzentrierte Variante gemacht“, so Bürgermeisterin Susanne Irion am Montag. Etwa eine Reduzierung von Nutzräumen — so reiche ein Toilettenblock pro Etage. Vor allem aber über einen Verzicht auf das vorgeschlagene Dachgeschoss, „stattdessen eine Nutzung durch Photovoltaik“. Allein dies bringe laut Irion eine „Einsparung von 1,8 Millionen Euro“. Allerdings sei später eine Aufstockung des Gebäudes nicht mehr möglich.

Empfohlene Artikel Trossingen Trossingen im Wandel: So geht es bei verschiedenen Projekten weiter q Trossingen

Die Bürgermeisterin hält eine „Bauzeit von drei Jahren für realistisch“. Sie wies darauf hin, dass das Landessanierungsprogramm auslaufe, Trossingen jedoch für das Großprojekt mit zirka vier Millionen Euro an Fördermitteln rechnen könne. Entgegen der ersten Ideen ziehe der Gutachterausschuss nicht um, sondern bleibe im Gebäude der Stadtwerke.

Stadtverwaltung nur als Mieter?

Kämmerer Axel Henninger erläuterte Überlegungen, das Bauvorhaben „mit einem Partner zu machen, der uns die Räume dann vermietet“. Die Stadt würde das Rathaus „dann in Privathände geben“. Insgesamt könne er diesen Weg jedoch nicht empfehlen, sagte Henninger. „Es ist wichtig, dass das Rathaus in eigener Hand bleibt“, meinte auch Ingo Hohner (Freie Wähler).

Jürgen Vosseler (CDU) nannte den Entwurf „pragmatisch — wir sollten auf Abstriche verzichten und die Planung so weiter vorantreiben“, wie es der ausgewählte Siegerentwurf vorsehe. „Wir müssen ein attraktiver Arbeitgeber sein“, sprach er den Fachkräftemangel an. Auch Dieter Görlich–Heinichen (SGT) plädierte für eine Umsetzung des Vorentwurfs. „Wenn wir bauen, dann auch ein Dachgeschoss — denn das kriegen wir später nicht mehr.“

Die finanzielle Bremse anziehen

Gerhard Brummer (OGL) brachte das Freiburger Jugendamt ins Spiel: Das stehe offenbar halbleer, weil inzwischen viele der Beschäftigten im Homeoffice arbeiteten. Irion nannte den Ansatz, 30 Prozent der Vor-Ort-Arbeitsplätze durch Desksharing einzusparen. Schichtbetrieb sei bei einer Stadtverwaltung jedoch „nicht denkbar“, weil viele Mitarbeiter weiblich seien und morgens in Teilzeit schaffen würden. Außerdem sei Trossingen eine wachsende Stadt und „interkommunale Aufgaben werden mehr zu uns kommen“. Auch würden Ämter wie das Bürgerbüro „von zu Hause aus überhaupt nicht funktionieren“, so Irion. Das Konzept, Verwaltungen komplett zu digitalisieren, werde sich nicht umsetzen lassen.

„Wir müssen versuchen, die Bremse anzuziehen“, brachte Gustav Betzler (Freie Wähler) den Begriff Sparsamkeit in die Diskussion ein. Wenn statt eines Dachgeschosses Photovoltaik auf den Neubau käme, „dürfen wir nicht sagen, dass wir das nicht machen“.

Appelle zur Sparsamkeit

Noch deutlichere Worte fand Hilmar Fleischer: „Wir haben riesige Ausgaben für die Schulen vor uns“, nannte er unter anderem die nun größere Grundfläche des Neubaus. „Wir müssen gucken, dass wir bei den Kosten einigermaßen im vertretbaren Rahmen bleiben — das Geld mit vollen Händen auszugeben, kann nicht sein, wir sind dem Steuerzahler verpflichtet.“ Fleischer wies auch auf das Gebäude der Stadtwerke hin. „Es ist groß dimensioniert und jederzeit in der Lage, Arbeitsplätze der Stadt aufzufangen.“

Wir müssen bewusst mit dem Geld unserer Bürger umgehen. Antje Spehn (FDP)

„Ich schließe mich dem Appell Hilmar Fleischers an“, sprang ihm Sigrun Kramer (OGL) zur Seite. „Wir wollen auch Schulen und Kindergärten umbauen — ich fürchte, dass wir bei den Schulen schmerzhafte Abstriche machen müssen, wenn die Baukosten fürs Rathaus steigen.“ Dieses sei „auch ohne die obere Etage ein repräsentativer Bau“.

Bewusst mit dem Geld der Bürger umgehen

„Eigentlich haben wir ja schon elf Millionen Euro finanziert“, addierte die Bürgermeisterin die vier Millionen Euro vom Land mit den sieben Millionen Euro Überschuss, den die Stadt unter anderem durch deutlich höhere Gewerbesteuereinnahmen als erwartet erzielt habe.

„Wir müssen bewusst mit dem Geld unserer Bürger umgehen“, sah Antje Spehn (FDP) zwar wie ihre Ratskollegen die Notwendigkeit eines Neubaus — „aber so günstig und funktional wie möglich“.

„Wir versuchen, das Rathaus wirtschaftlich so zu optimieren, dass ein guter Kompromiss herauskommt“, fasste Irion die fast anderthalbstündige Debatte zusammen. Und versprach, darauf „zu achten, ob die Grundfläche noch reduziert und auf das Dachgeschoss verzichtet werden kann“.