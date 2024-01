Italo-Pop-Musical im Trossinger Konzerthaus

Hits aus Italien zum Mitsingen und -tanzen werden bei der Veranstaltung „Azzurro due“ in der Musik-Theater- und EnTroTainment-Reihe am Donnerstag, 1. Februar, um 20 Uhr im Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus geboten. Gastieren wird die Italo-Band Deutschlands, „I Dolci Signori“. Eintrittskarten für den Konzertabend gib es an allen Voverkaufsstellen der Region sowie im Internet unter www.vibus.de