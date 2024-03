Investitur von Pfarrerin Pipiorke wird verschoben

Aufgrund einer Erkrankung kann die Investitur von Pfarrerin Marion Pipiorke nicht wie vorgesehen am Ostersonntag in der Martin-Luther-Kirche stattfinden. Ein neuer Termin für die Einführung ins Pfarramt Trossingen Ost stehe noch nicht fest, heißt es in einer Pressemitteilung. Am 31. März finden die Ostergottesdienste um 9 Uhr in der Kirche Schura und um 10 Uhr in der Martin-Luther-Kirche mit Pfarrer Kramer statt. Die ACK Trossingen lädt am Ostersonntag um 7.30 Uhr zur Auferstehungsfeier auf den Friedhof ein. Es spielt der Posaunenchor. Am Ostermontag wird zu einem Abendmahlsgottesdienst um 10 Uhr in die Martin-Luther-Kirche geladen.