Informativer Spaziergang durch das Neubaugebiet

Trossingen / Lesedauer: 2 min

In den kommenden Monaten wird die Trossinger FDP drei weitere Spaziergänge anbieten, bei denen diverse Gebäude, Flächen und Projekte besichtigt werden, über die jeweils anhand von Kurzvorträgen von Referenten informiert wird. (Foto: Andreas Anton )

Am vergangenen Sonntag hat der FDP-Ortsverband unter dem Motto „Lernen Sie mit uns Ihre Stadt kennen“ zu einem Stadtspaziergang geladen, der rund 40 Teilnehmer folgten. „Wir freuen uns sehr, dass unsere Idee auf so viel Interesse gestoßen ist“, so die FDP-Gemeinderätin Antje Spehn in einer Pressemitteilung zur Veranstaltung.