Informationsveranstaltung der Hospizgruppe

„Sterbende begleiten lernen“ heißt eine Informationsveranstaltung am Montag, 25. September, um 19 Uhr im Neuen Gemeindehaus in Trossingen. Kerstin Kunke, hauptamtliche Koordinatorin und Leiterin der Hospizgruppen Trossingen/ Heuberg wird an diesem Abend einen ersten Einblick in den neuen Qualifikationskurs geben, der Anfang März 2024 in Trossingen starten wird. Dieser umfasst sechs Module und endet im Oktober 2024 mit dem Zertifikat „Qualifikation für Sterbebegleitung und Hospizarbeit“.

Neben Begleitung der unmittelbar letzten Lebensphase umfasst Hospizarbeit auch den Beistand für Menschen, die eine Erkrankung krisenhaft und bedrohlich erleben, sowie auch die Betreuung von Angehörigen. Die Informationsveranstaltung wendet sich an alle, die Interesse an der ehrenamtlichen Hospizarbeit haben und gerne Näheres dazu erfahren wollen. Dazu werden die Kursinhalte im Überblick vorgestellt. Es wird auch Gelegenheit geben, eigene Fragen zu stellen. Die Teilnahme ist unverbindlich, eine Voranmeldung nicht erforderlich.