Infoabend dreht sich um Gemeinderats- und Ortschaftsratsmandat

Die Kommunalwahl steht im Juni bevor. Hier haben alle Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahren die Möglichkeit, für einen Sitz im Gemeinderat oder Ortschaftsrat zu kandidieren. Was genau lässt sich im Gemeinde- und Ortschaftsrat bewegen? Wie viel Zeit müsste ich für dieses Ehrenamt aufwenden? Wie arbeiten Gemeinde- und Ortschaftsrat überhaupt? Und was steht aktuell so an? Über diese und weitere Fragen möchte Trossingens Bürgermeisterin Susanne Irion am Montag, 4. März, um 18 Uhr im Großen Sitzungssaal des Rathauses mit Interessierten ins Gespräch kommen.

Zur besseren Planung wird um Anmeldung zur Teilnahme bis spätestens Freitag, 1. März, an Ilonka Bier im Rathaus, Telefon 07425/25-101, Mail: [email protected], gebeten.