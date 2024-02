In Rohbau eingebrochen und Musikbox aus Auto gestohlen

Im Zeitraum vom frühen Donnerstagmorgen bis Samstagnachmittag vergangener Woche sind unbekannte Täter in einen Rohbau am Ende der Flöschgasse eingebrochen. Zudem wurden an einem in unmittelbarer Nähe des Rohbaus abgestellten Audi die Scheibe an der Beifahrertür eingeschlagen und aus dem Wagen Bargeld und eine Musikbox entwendet. Das teilt die Polizei mit.

Über ein eingeschlagenes Fenster gelangten die Täter in das Innere des Rohbaus. Was genau die Einbrecher aus dem Rohbau entwendet haben, steht noch nicht fest. Möglicherweise die gleichen Täter machten sich dann llaut Polizei auch an dem unweit des Rohbaus abgestellten Audi zu schaffen.

Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise. Personen, die im Zeitraum von Donnerstag bis Samstag entsprechende Wahrnehmungen am Ende der Flöschgasse gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Trossingen, Telefon 07425/33866, in Verbindung zu setzen.