Im September wird wieder Müll gesammelt

Die diesjährige Müllsammelaktion in Trossingen findet am weltweiten Müllsammeltag, dem sogenannten World Cleanup Day, am Samstag, 16. september, um 10 Uhr am Rathausplatz statt. Jede Bürgerin und jeder Bürger kann mitmachen und die Innenstadt von Müll befreien — Handschuhe, Müllbeutel und Zangen stehen dafür bereit.

Dieses Jahr gibt es eine Besonderheit; die Trossinger Müllsammelaktion wird in Kooperation mit den Wirtschaftsjunioren Schwarzwald–Baar–Heuberg durchgeführt. Die Agenda Trossingen freut sich über die Kooperation mit den Wirtschaftsjunioren Schwarzwald–Baar–Heuberg, welche neue Möglichkeiten bietet, so Sarah Morath, Vorsitzende der Agenda Trossingen. Für Schulklassen und Betriebe gibt es die Möglichkeit, Ausstattung für eine eigene Sammelaktion für Freitag, 15. September, anzumelden. Die Schulen, Kitas und Vereine von Trossingen wurden bereits vor den Sommerferien über die Stadtverwaltung informiert, da für die Ausstattung von Gruppen der Anmeldeschluss bereits am 25. August ist.

Wie seit der ersten Müllsammelaktion in Corona–Zeiten im Jahr 2021 wird die Agenda Trossingen wieder eine Fotocollage aus allen eingesendeten Müllfotos erstellen.