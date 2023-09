IHK–Hauptgeschäftsführer lobt Klavierhaus Hermann

Das Klavierhaus Hermann sei „eine echte Institution in der Region, die für Qualität und qualifizierte Beratung rund um die Musik steht“, sagte Thomas Albiez beim Geschäftsbesuch in Trossingen. Der Hauptgeschäftsführer der Industrie– und Handelskammer (IHK) Schwarzwald–Baar–Heuberg diskutierte dabei zusammen mit Geschäftsführerin Vanessa Hermann die aktuelle Situation des regionalen Handels.

Beide waren sich einig, dass die Förderung des Handels wie auch der Gastronomie gerade in den Innenstädten sehr wichtig ist, um weiter attraktiv für Kundinnen und Kunden zu sein. „Das Klavierhaus Hermann steht in herausragender Weise gleichermaßen für traditionelle Werte wie auch für Zukunftsfähigkeit“, sagte Thomas Albiez. Das Unternehmen sei ein Prototyp des innovativen Mittelständlers, der als heimatverbundenes Familienunternehmen auch seiner sozialen Rolle in der Gesellschaft hervorragend gerecht werde. „Mittelstand ist ein nachhaltiges Geschäftsmodell, Sie beweisen das nun seit mehr als 35 Jahren“, lobte Albiez. Er würdigte, dass es im vergangenen Jahr gelungen sei, die Nachfolgefrage bei dem Unternehmen „geräuschlos“ zu regeln.

„Unser Mittelstand ist gefordert wie selten zuvor. Lieferengpässe, Inflation und hohe Energiepreise kosten die Unternehmen Substanz und beeinflussen ihre Unternehmensplanung. Unsere regionale Wirtschaft spürt den Druck des schärfer werdenden globalen Wettbewerbs“, sagte der IHK–Hauptgeschäftsführer. Das bedeute im Umkehrschluss aber auch, dass der heimische Standort in Zeiten globaler Krisen eine gewisse Renaissance erfahre. Umso wichtiger sei es, dass die Wirtschaft weiter gestützt werde, etwa durch den Ausbau regionaler Infrastrukturprojekte, wie bei der Breitbandversorgung oder der Gäubahn. Außerdem wünsche sich die Wirtschaft bessere Rahmenbedingungen durch den Abbau von Bürokratie und die Senkung der Regulierungswut. „Wir kommen sonst kaum noch dazu, unsere Arbeit als Unternehmer zu machen“, appellierte Vanessa Hermann.

Die Geschäftsführerein des Klavierhauses ist in der IHK–Vollversammlung ehrenamtlich tätig. Es sei essenziell wichtig, so Thomas Albiez, dass auch kleinere Mittelständler aus dem Einzelhandel eine Stimme erhalten. „Wir versuchen als mittelständisches Unternehmen, mit den derzeitigen Rahmenbedingungen und Herausforderungen zurechtzukommen“, so Vanessa Hermann. „Bei all dem gilt für uns: Wir sind Unternehmer; für Neues aufgeschlossen und immer daran interessiert, etwas zu bewegen — in und für die Region.“

Neben den zahlreichen Aktionen im Jahresverlauf bietet das Klavierhaus Hermann auch spezielle Hilfestellungen an und ist auf regionalen Messen, Festivals und Musikveranstaltungen präsent. Für Thomas Albiez zeigen solche Aktivitäten, dass der stationäre Handel mit Kompetenz und Ideenreichtum gegen die Online–Konkurrenz bestehen kann, wobei Stadt und Verbände gefragt sind, attraktive Rahmenbedingungen zu schaffen.