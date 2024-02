Am Montagabend hielten die Trossinger das Transparent mit der Aufschrift „Trossingen steht für Demokratie und Menschenrechte“ noch auf dem Rathausvorplatz in der Hand, nun hängt es gut sichtbar über dem Eingang des Konzerthauses. Hier fand am Abend des 29. Februar ein Bürgerdialog der AfD statt, eingeladen waren mehrere Bundestagsabgeordnete und eine Europaabgeordnete der Partei. Außerdem gab es eine Gegendemonstration mit einer Teilnehmerzahl in dreistelliger Höhe (Foto: Katharina Schaub). Es kam rund um das Konzerthaus zu Einschränkungen beim Verkehr, auch der Busverkehr auf der Stadtrunde fuhr deshalb am Abend nicht mehr. Ein ausführlicher Bericht folgt.