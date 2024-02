Die Zukunft des Hohner-Konservatoriums ist der Dauerbrenner des vergangenen Jahres in Trossingen gewesen. Nun ging es im Gemeinderat um die Räumlichkeiten der Ausbildungsstätte für Akkordeonlehrer im Bau V des Hohnerareals. Die Stadt als aussteigender Gesellschafter wollte diese in die Hohnerstiftung überführen.

Doch bei einer Gesellschafterversammlung erklärte das Unternehmen nun, dass es mit der Übertragung in die Stiftung nicht einverstanden sei. Die Räume in der GmbH zu belassen, sei für sie Voraussetzung zur Weiterführung der Schule. Nun bleibt die Immobilie doch bei der Gesellschaft.

Einschätzung der Stadtverwaltung Bürgermeisterin Susanne Irion stellte die „zwiegespaltene Einschätzung“ der Stadtverwaltung dar: Auf der einen Seite verlaufe die Entwicklung der Schule, die zurückgehende Schülerzahlen zu verkraften hatte, „nicht so positiv“, wie dies im Sommer in Aussicht gestellt worden sei. „Es ist bedauerlich, dass mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit mit einer Schulauflösung in einigen Jahren auch die Immobilie, die in weiten Teilen aus Steuergeldern erworben wurde, untergeht.“

Massive Werbung bringt neue Schüler

Andererseits, so Irion, „wäre das Belassen der Immobilie ein weiteres Entgegenkommen und würde den Fortbestand der Schule zumindest um einige weitere Jahre gewährleisten“. Im letzten Wirtschaftsjahr habe die GmbH einen Überschuss von 46.000 Euro erzielt.. „Ohne die Zuschüsse der Gesellschafter in Höhe von 180.000 Euro wäre das Ergebnis jedoch deutlich defizitär“, betonte die Bürgermeisterin.

Aktuell habe das „Kons“ 36 Schüler, nach 29 im Schuljahr 2022/23. Die Zahlen sei nach massiver Werbung zwar gesteigert worden, „blieben jedoch deutlich hinter den Erwartungen zurück“.

Das Kons hat ein weltweites Renommee. Wolfgang Steuer (OGL)

Die städtischen Zuschüsse in Höhe von 60.000 Euro sollen freiwillig bis 2025/26 weiterbezahlt werden. Danach müsse das Konservatorium mit jährlich 120.000 Euro weniger auskommen, so Irion mit Blick auf den scheidenden dritten Gesellschafter der Einrichtung, den Landkreis Tuttlingen.

Einziger verbleibender Gesellschafter ist Hohner. Möglich ist es nun, das „Kons“ bei einer defizitären Entwicklung durch eine Beleihung oder Veräußerung der Räume noch einige Jahre länger zu betreiben.

Drei Gegenstimmen

Der Gemeinderat votierte einstimmig dafür, die Zahlung der 60.000 Euro als Betriebskostenzuschuss bis zum Schuljahr 2025/26 nicht davon abhängig zu machen, ob die Immobilie in das Eigentum der Hohnerstiftung übertragen wird.

Als Abfindung nach dem Ausscheiden als Gesellschafter stünden der Stadt Kapitalanteile in Höhe von 10.000 Euro zu, erläuterte Irion. Bei drei Gegenstimmen aus den Reihen der Freien Wähler sprach sich der Gemeinderat dafür aus, dass die Stadt auf diese 10.000 Euro verzichtet.

Am Hohner-Konservatorium im Bau V geht es weiter. (Foto: Foto: Larissa Schütz )

Von einer „großzügigen Lösung“ sprach Wolfgang Steuer (OGL). Es sei der richtige Weg, auch angesichts des „weltweiten Renommees des Hohner-Konservatoriums“. Jürgen Vosseler (CDU) fand es „schade, dass das Konzept mit einer Einbindung des Kons in die Bundesakademie für musikalische Jugendbildung nicht weitergeführt wurde - die Schülerzahlen sprechen für sich und werden sich nicht großartig ändern“.

Kons hat nun Planungssicherheit

Für Eric Dann, Geschäftsführer des Hohner-Konservatoriums, ist die Entscheidung, die Räume im Besitz der Gesellschaft zu belassen, ein Startschuss. „Jetzt haben wir Planungssicherheit „, sagte er. „Es ist klar, dass es weitergeht.“

Als nächstes steht für das „Kons“ unter anderem die Veranstaltung Akkordeon Grenzenlos an. Aber auch die Ausbildung am Konservatorium will Dann umstrukturieren.

Damit sprechen wir die gleiche Sprache wie Unis Eric Dann, Geschäftsführer

Ein zentraler Punkt dabei ist, das European Credit Transfer System auszuweisen. Dabei wird die Leistung, die für eine Lehrveranstaltung erbracht werden muss, in Punkten bemessen. Das System wird von zahlreichen europäischen Hochschulen genutzt.

Damit hätten es „Kons“-Schüler leichter, ihre Ausbildung am Konservatorium bei einem Studium anrechnen zu lassen. „Damit sprechen wir am Konservatorium die gleiche Sprache wie Unis und Hochschulen“, fasste Dann zusammen. Der Umstellungsprozess werde noch einige Monate dauern, so Dann, soll aber in diesem Jahr abgeschlossen werden.

Ausbildung wird reformiert

Außerdem soll die Ausbildung reformiert werden: Statt drei Studiengängen - klassisches Akkordeon, interdisziplinäres Akkordeon und Jazz und Pop Akkordeon - soll es eine Grundausbildung geben. Schwerpunkte sollen die Schüler dann später selbst wählen können.

„Es soll so individualisierbar wie möglich sein, das entspricht auch dem Zeitgeist“, so Dann. „Wir haben versucht, das Thema aus Sicht der Schüler zu sehen. Wer seinen Fokus auf Jazz legen will, kann das später wählen.“

Außerdem sei bei zu vielen Ausbildungsgängen der Verwaltungsaufwand sehr hoch. Die Ausbildung am „Kons“ soll nach wie vor in Vollzeit und Teilzeit möglich sein. Zudem hofft Dann auf eine Kooperation mit der Musikhochschule.

Außerdem werden die Traditionsveranstaltungen Harmonica Masters und Akkordeon Grenzenlos bestehen bleiben. Vor allem von letzterer erhofft sich Eric Dann eine gute Vernetzung in der Szene. „Damit können wir mit unserer Zielgruppe - zukünftigen Schülerinnen und Schülern - in Kontakt kommen“, so der Geschäftsführer.