Rund 14.000 Euro Blechschaden ist die Gesamtbilanz eines Verkehrsunfalls, der am Freitagnachmittag gegen 17.45 Uhr auf der Kreuzung Marktplatz/Löwenstraße in Trossingen passiert ist. Ein 26–jähriger BMW–Fahrer wollte,wie die Polizei mitteilt, von der Löwenstraße kommend über die Landesstraße 433, den Marktplatz fahren. Dabei stieß er mit einem dort in Richtung Aldingen fahrenden 20–jährigen Opel–Fahrer zusammen. Beide Autofahrer blieben laut Polizei unverletzt.