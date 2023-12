Hilfe für Uganda: So geht es für den Verein „Ich helfe dir“ weiter

Über Jahre hinweg konnten die Leser der Trossinger Zeitung den Verein „Ich helfe dir“ im Rahmen der Aktion „Helfen bringt Freude“ unterstützen. Das hat sich jetzt geändert. Der Grund ist eine Änderung in der Vereinsstruktur. „Ich helfe dir“ wird es ab Sommer 2024 nicht mehr geben. Der Verein schließt sich den „Uganda-Freunden“ aus Buxheim im Allgäu an. So sollen die Hilfsangebote noch besser gebündelt werden.

Den Trossinger Verein „Ich helfe dir“ gibt es seit über zehn Jahren. In dieser Zeit wurde unter anderem im Dorf Kanyamukare in Uganda eine Krankenstation und eine Schule aufgebaut. Bereits seit einiger Zeit arbeitet Vorsitzende Claudia Mauch mit Peter Förg von den „Uganda-Freunden“ zusammen. „Wir haben die gleichen Ziele“, sagt sie. Dabei haben die „Uganda-Freude“ größere Projekte und sind bekannter. Sie helfen in Uganda unter anderem in Mityana, nicht einmal 100 Kilometer von den „Ich helfe dir“-Projekten in Kanyamukare entfernt.

Jetzt soll die Zusammenarbeit auch rechtlich festgezurrt werden: Im Sommer 2024 wird es „Ich helfe dir“ nicht mehr geben. Die Gesichter und die Projekte bleiben jedoch bestehen. Mehr noch, durch die Zusammenarbeit soll sich noch mehr bewegen. „Uns war es wichtig, Kompetenzen zu bündeln und noch besser vor Ort arbeiten“, sagt Mauch. „So können wir auch die Arbeit vor Ort stärken.“

Die Ziele bleiben die gleichen: „Es geht um Bildung, Gesundheitsversorgung und darum, Mädchen und Frauen zu stärken“, fasst Förg zusammen. Die Koordination wird zukünftig über die „Uganda-Freunde“ und Förg als Projektleiter laufen.

„Hilfe zur Selbsthilfe“ lautet das Konzept. „Dieser Slogan klingt erst mal platt, aber da steckt viel mehr dahinter“, sagt Förg. Die „Uganda-Freunde“ haben vor allem im Rahmen der Aids-Pandemie viel Arbeit im Gesundheitsbereich geleistet. „Es gab damals kaum eine Familie, die nicht jemanden an die Krankheit verloren hat“, erinnert sich Förg.

Aus der kleinen Krankenstation, die der Verein ins Leben gerufen hat, wurde im Laufe der Zeit ein Krankenhaus. Zudem gibt es einen Kindergarten, eine Grundschule und Berufsschule und ein Sozialzentrum. Insgesamt betreut der Verein über 2.000 Kinder und Jugendliche und 500 Aids-Patienten, 240 Mitarbeiter gibt es vor Ort.

Rund um Buxheim, dem Sitz des Vereins, wurden in den letzten drei Jahren 100.000 Euro an Spenden gesammelt. Die große Vision von Peter Förg ist aber, dass sich die Projekte vor Ort in Zukunft selbst tragen. Daher baut der Verein gerade Projekte im Bereich Landwirtschaft aus - und auch Bäume für eine zukünftige Holzwirtschaft werden angepflanzt.

Doch wie ist die Lage in Uganda derzeit? Im Herbst war Peter Förg zuletzt vor Ort, Anfang 2024 will er erneut hinfliegen. „Eine für uns kaum vorstellbare Situation war die Corona-Pandemie in Uganda“, berichtet er. Uganda hatte weltweit den längsten Lockdown, insgesamt zwei Jahre dauerte dieser. Die Kinder konnten nicht mehr in die Schule, wo sie eigentlich eine warme Mahlzeit bekommen. Die Eltern mussten plötzlich erheblich mehr Lebensmittel auftreiben.

„Die Armut hat massiv zugenommen“, berichtet Peter Förg. Preissteigerungen haben das Land hart getroffen. Die Hauptnahrungsquelle Mais ist um bis zu 100 Prozent teurer geworden. „Das ist für die Menschen eine existenzielle Herausforderung“, sagt er. Das hat gleich mehrere negative Nebeneffekte. Die Patienten kommen nur noch in dringenden Fällen zur Krankenstation, weil sie kein Geld für die Behandlung haben. „Dabei weisen wir niemanden ab“, so Förg.

Außerdem gab es viele junge Mädchen, die aufgrund des fehlenden Schulgeldes nicht mehr in den Unterricht kamen. 20 Schülerinnen der Abschlussklasse kehrten nach der Pandemie nicht mehr in die Schule zurück. Mit Hilfe von Spendengeldern konnte der Verein den Schülerinnen jedoch den Abschluss ermöglichen. „Wenn ein Mädchen aus ärmlichen Verhältnissen Bildung erhält und einen Beruf erlernt, mit dem sie eine Familie ernähren kann, dann ist das ein traumhafter Erfolg“, freut sich Förg. Dafür will er zukünftig an zwei Standorten sorgen: in Mityana und in Kanyamukare.