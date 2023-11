Hier kommen die „Helfen bringt Freude“-Spenden in Trossingen an

Mit der Aktion „Helfen bringt Freude“ werden auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Projekte mit Spenden unserer Leser unterstützt. In diesem Jahr ist auch ein neuer Verein mit dabei.

Voraussichtlich gehen die Spenden in diesem Jahr unter anderem an den Verein Educare, der Kindern in Brasilien Bildung ermöglicht ‐ besonders im Zentrum von São Paulo, wo eines der größten Drogenviertel der Welt liegt. Das Leben der Kinder, die dort aufwachsen, ist von Armut und mangelnder Bildung geprägt. Wie Educare diesen Kindern hilft, wird in einer der kommenden Ausgaben vorgestellt.

Ultraschallgerät für Gesundheitsstation

Wie bereits im Vorjahr wird erneut der Freundeskreis Uganda der katholischen Seelsorgeeinheit Trossingen, unterstützt. Der Verein hat die Gesundheitsstation TroGuDu-Kigoto aufgebaut und betreibt diese seit 2010. Durch „Helfen bringt Freude“ konnten unter anderem ein Ultraschallgerät sowie neue Krankenhausbetten ermöglicht werden.

Für die Aktion „Helfen bringt Freude“ arbeitet die Trossinger Zeitung seit 2013 außerdem mit dem Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart zusammen. In Trossingen gehören zwei ökumenische Einrichtungen dazu: Der Kleiderladen und die Trossinger Tafel.

Sie stehen in der Trägerschaft von evangelischer und katholischer Kirchengemeinde Trossingen, der Kreisdiakoniestelle Tuttlingen und der Caritas Schwarzwald-Alb-Donau.

Während die Tafel Menschen mit geringem Einkommen mit günstigen Lebensmitteln versorgt, bietet der Kleiderladen Secondhandkleidung, Haushaltsgeräte und vieles mehr an. In den Räumlichkeiten der Tafel gibt es zudem eine Beratungsstelle, bei der sich Menschen, die in Not geraten sind, Hilfe holen können.