Das Auberlehaus ist derzeit in Teilen Baustelle: Bei laufendem Betrieb wird seit Anfang Dezember ein bisher fehlender Aufzug in das historische Gebäude mit vier Stockwerken eingebaut. Museumsleiter Volker Neipp hofft, dass die Arbeiten bis zum Juni abgeschlossen sein werden.

Nach monatelanger Verzögerung und dem Abschluss der Vorarbeiten mit Verlagerung von Ausstellungsstücken und der Installation von Staubschutzwänden über vier Etagen und Spanholzböden konnte es Ende 2023 losgehen - nachdem schließlich auch der Denkmalschutz grünes Licht für die Tiefengrabung gegeben hatte. „Mit dem Bagger zu arbeiten war nicht gestattet“, berichtet Neipp. Also mussten Arbeiter „mit großen Elektromeißeln“ ran, um die Grube für die Unterfahrt auszuheben - mit 1.80 Tiefe unter dem künftigen Aufzug.

Wasser steht 40 Zentimeter hoch

„Das war ein Knochenjob“, blickt Neipp auf die ersten vier Arbeitswochen zurück. „Die Frage war, was wir im Boden finden.“ Die Bohrer seien „direkt auf Fels gelandet, und es ist schnell Wasser in die Grube gelaufen - das stand 40 Zentimeter hoch“. Tauchpumpen hätten Flüssigkeit abgepumpt, „und wegen des Wassers musste eine Wanne zementiert werden“. Auch eine Heizung wurde in der Unterfahrt installiert, „damit es nicht zu technischen Schäden kommt, falls Feuchtigkeit reinkommt“.

Die Kosten stiegen dadurch weiter an. „Laut Bauamt sind wir noch in der Kostenkalkulation drin“, so Neipp. Der Gemeinderat hatte Mitte 2023 dem Bau eines verkleideten Seilaufzugs den Zuschlag gegeben für 357.000 Euro - statt einer kostenträchtigeren Verglasung des Schachts.

Eine Etage pro Woche

Der nächste Schritt war das Mauern des Fahrstuhlschachts. Diese Arbeiten laufen derzeit. „Zeitlich veranschlagt ist eine Woche pro Stockwerk“, erläutert der Museumsleiter. In jeder Etage würden Stahlelemente gesetzt zur Stabilisierung des Mauerwerks und Schienen als Übergänge von den Stockwerken zum Aufzug. Die Decken zu den einzelnen Geschossen müssen geöffnet werden, dazu werden die Böden aufgesägt.

Vergangene Woche stand die Öffnung der Decke zum zweiten Obergeschoss auf dem Programm. Dort war bereits vor Monaten ein Teil der Ausstellung zur Stadtgeschichte umgelagert worden, genau wie in der ersten Etage Exponate der Afrika-Ausstellung; im dritten Stock befindet sich das Archiv. „Die Gewerke gehen Hand in Hand - wenn oben gemauert wird, wird unten gegipst“, erläutert Volker Neipp.

Feuerwehr im Januar im Museum

Auch einen Feuerwehreinsatz haben die Bauarbeiten bereits ausgelöst: Im Januar sei in einen Brandmelder Staub reingekommen, berichtet Neipp - mehrere Feuerwehrfahrzeuge seien zum Auberlehaus gefahren, nachdem dieser auslöste. Brandschutz ist natürlich auch ein Thema beim Einbau des Lifts, „Brandmelder müssen neu zentriert werden“.

Bis Ende Februar sollen die Schmutz verursachenden Arbeiten abgeschlossen sein, so Neipp - denn dann werde die erste Sonderausstellung des Jahres mit historischen Uhren aus dem Cluser Museum angeliefert. „Im März könnte dann der Aufzugbauer rein.“ Der insgesamt zwölf Meter hohe Aufzug in dem 14 Meter hohen Gebäude werde „von oben nach unten gebaut - das wird etwa drei Monate dauern“. Der künftige Seilaufzug könne etwa drei Meter pro Sekunde zurücklegen, „das ist wesentlich schneller als bei einem Spindelaufzug“. Er sei auch belastbarer - mit einem zulässigen Fahrgewicht von 1,2 Tonnen.

Rollstuhlfahrer können nun in obere Stockwerke

Damit könnten etwa auch schwere E-Rollstühle mitfahren, freut sich Neipp, dass das Haus nach Jahrzehnten nun endlich barrierefrei wird. Bisher habe man Rollstuhlfahrern absagen müssen. „Allein 2023 haben wir sieben Gruppen mit Menschen mit Gehbehinderung nicht reinlassen können - als öffentliches Gebäude brauchen wir eine weitgehende Barrierefreiheit.“

Schließlich sei das ehrenamtlich geführte Auberlehaus „das Museum mit den meisten Besuchern in der Region“ - im vergangenen Jahr bedeuteten 10.500 Besucher Rekord; neben Gruppen/Sonderführungen sei vor allem an den regelmäßigen Öffnungssonntagen ein Zuwachs verzeichnet worden. „Die Distanz, aus der die Leute zu uns kommen, wird immer größer - aus Augsburg, Karlsruhe, Heidelberg, das ist keine Seltenheit, manche fahren 200 Kilometer“.

Im Auberlehausaufzug können künftig zehn bis 15 Personen gleichzeitig fahren. Auch Exponate können damit fortan deutlich einfacher von Stockwerk zu Stockwerk transportiert werden - bisher geschah dies mittels Muskelkraft der Mitglieder des Fördervereins über die Treppen. „Wenn alles normal läuft, hoffen wir, dass der Aufzug im Juni fahren kann.“ Zuvor stehe noch die Abnahme durch den TÜV an.