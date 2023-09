Helferkreis Troasyl trifft sich

Der Trossinger Helferkreis Troasyl unterstützt und begleitet Flüchtlinge und vermittelt Patenschaften, um Asylbewerbern den Einstieg in ein neues Leben zu erleichtern. Die Gruppe lädt alle Mitglieder sowie interessierte Bürger zu einer Versammlung am Mittwoch, 4. Oktober, um 19 Uhr in die Händelstraße 16 ein. Dabei geht es um Berichte aus den Unterkünften sowie um aktuelle Aktivitäten.

Auch neue Helfer sind willkommen, schreibt Troasyl in einer Mitteilung. Konkret werden Helfer für Sprachlernangebote, Gesprächskreise, Hausaufgabenhilfe für Kinder- und Jugendliche und weitere Angebote gesucht. Für die Fahrradwerkstatt sucht Troasyl Fahrräder, die auch leicht reparaturbedürftig sein können.