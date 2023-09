Harmonikamuseum verleiht Hauptpreis

Peter Dettling aus Schura hat mit seiner Losnummer 126 bei der Lotterie des Harmonikamuseums den wertvollen Kreuzwender mit den sechs in unterschiedlichen Dur-Tonarten gestimmten Little Ladies gewonnen. Wie es in der Mitteilung des Museums weiter heißt, warten noch gut drei Dutzend Preise auf ihre Abholung. Der Mundharmonikamacher-Altmeister Günter Bayer aus Gunningen, Vater des Hauptpreises, freut sich über den Erfolg der Lotterie. Am Sonntag, 1. Oktober, begeht er seinen 80. Geburtstag.